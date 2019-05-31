整頓儲蓄險2／彭金隆憂民間游資去向　業務通路拒境外保單誘惑

▲金融消費評議中心評議委員、政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

官方強調類定存、類儲蓄的保單商品，是保險非定存，而正加以整頓希望透過投保高額度的搭配，減少民眾把保險拿來當作只看報酬率獲利的工具。政大保險系主任彭金隆提到如此一來民間游資會跑到哪裡？保險經紀人商業同業公會理事長朱水源則認為保險確實是有儲蓄與保障的功能，但是要以長年期及退休規劃的角度來看較宜。

資深保險高層也表示，國人偏愛的類定存、類儲蓄險若改變過大，可能會讓喜愛存款、選擇風險較低的保單商品做為理財規劃商品的族群，可能易被其他講究高報酬率的商品誘惑的話，擔憂可能逐漸會產生一些社會問題。這陣子「境外保單」比較銷聲匿跡，是因為報酬率沒有行銷時說得那麼好，但仍然還是有香港資產公司來台灣推銷，有的還是走在法律邊緣讓保戶在台灣簽約，有的是帶團到香港買保單。而他都會跟業務通路說禁碰這類商品，避免惹上紛爭。

政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆，類儲蓄險的商品會受到國人喜歡，除了保險公司設計的商品利率較銀行定存高一點獲得青睞，也是受到資本市場所致。因為民間就是存在這些游資，如果沒有類儲蓄險可供為優先選項時，那麼這些游資會跑到哪裡呢？根本的問題及原因更是要主管單位深入探討，後續發展也要多加關注。

▼保險經紀人商業同業公會理事長朱水源。（圖／記者李蕙璇攝）

保險經紀人商業同業公會理事長朱水源則指出，保險確實是可以當作理財工具之一。以民眾所稱得類定存、類儲蓄的保險商品來說，保單價值金會視市場狀況提供一定的利率滾存，約定期滿時至少可以本利領回確定的金額，保戶也就是很清楚知道本金和利息都是確定的。

而保險公司收取保費時，在提撥支付預期理賠金的準備以及做為營業成本後，將剩餘保費拿去投資，而再加上保險契約存續期間10年期以上甚至更長，保險公司投資團隊在資產配置上就要擅長於長期資金的配置，才會呈現保險作為長期理財目的的工具。