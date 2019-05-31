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整頓儲蓄險3／銀行通路賣得比較兇　保險業務通路影響較低

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▲▼ 美元,鈔票。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

類定存、類儲蓄險的保單哪邊賣得比較兇？保險業務通路說，其實這次保險局決定出手整頓，銀行通路首當其衝受到影響最大，而一般業務員多是搭配醫療險、壽險等保障型、投資型及汽車險等產險商品，為保戶規劃保單組合，相對來說受到的影響較低。

不過，也有資深保險公司主管表示，有些中小型業務通路會以類定存、類儲蓄型商品當作主力商品推薦給保戶，如此一來也會受到波及。

《ETtoday新聞雲》記者曾接到民眾反映說，到銀行辦相關薪資戶或是定存、匯款業務時，銀行承辦員便會主動推薦保險商品，而且多強調利率比較高，甚至以保本、還本功能吸引民眾把資金改放到保單商品裡面。而有的行員甚至知道存戶有高額的定存到期之後，就趕緊遊說民眾把這筆資金拿去買保險，可以賺取更高的保酬率。

資深保險公司主管表示，財力比較夠、有較多資金閒置的民眾，才多會比較利率，也因此偏好短期年棋類儲蓄的保險商品。因為相對股票、基金來說的風險較為低，加上國內可以投資的工具較少，未如香港、新加坡的自由化金融市場，私募基金等可選擇性多，也就因此出現供需失調的市場惡性競爭結果。

還有保險業高階經理人指出，這些類儲蓄的保險商品相對來說，也是一種對年輕人強迫儲蓄的適當工具，當然前提是民眾要知道提前解約會扣違約金等的罰則。而當主管機關現在出手整頓宣告利率、類定存類儲蓄險商品時，是否是對自由經濟市場的一種約束，甚至讓業者可以趁此聯合集體統一價格，一刀化資金去化，都可能會偏離市場自由化機制，都要再密切關切市場變化。

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關鍵字：整頓儲蓄險,銀行,保險,業務,類定存,類儲蓄

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