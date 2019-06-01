18歲無照屁孩「偷借265萬休旅車」撞爆…父母買單！朋友爸心碎：保險會賠嗎

記者李忠憲、許力方／台中報導

台中一名剛滿18歲的陳姓少年，還沒考到駕照，和朋友爸爸借來一輛日本原裝進口要價265萬元的Toyota Alphard休旅車，1日半夜開車行經太平區宜昌路，和27歲陳女的紅色轎車都沒有減速，在閃燈路口擦撞。Alphard車主趕到場，才知道孩子私下借車給無照少年，看著愛車撞毀，著急不斷詢問保險能不能賠，警方則依規記點他一次，修車費則由少年父母處理。

事發於1日凌晨2時許，陳姓少年無照駕駛白色休旅車行經宜昌路、溪洲溪路口，要往十甲路方向行駛，陳女則從溪州西路要往新平路，2車行經閃號誌路口時皆未減速，休旅車從側邊撞上紅色轎車右側車頭，「砰」的一聲巨響，雙方都因劇烈撞擊力衝出拍攝畫面中。

▲無照屁孩借265萬休旅車過癮，一開就撞爆。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



▲陳女駕駛紅車未減速，在路口和無照少年相撞。



休旅車頭當場撞爛，保險桿碎裂脫落、車體幾乎全毀，紅車右側車頭變形、鈑金扭曲，連車輪都歪掉，路口留下數公尺刮痕，現場碎玻璃、殘骸四散一地。所幸陳姓少年和陳女皆只是擦傷，並無大礙，也均無酒駕。警方調閱監視器畫面發現，當時少年直行通過路口時，完全沒剎車，陳女同樣沒減速被撞上，失控被撞飛滑行好幾公尺，休旅車轉了360度卡在路燈下。

警方調查，陳姓少年剛滿18歲，根本沒有駕照，行經該路口為閃黃燈號誌，未依規定減速慢行再通行，依法處600元以上1800元以下罰鍰，無照則處8400元以上、1萬2000元以下罰鍰；陳女遇閃紅燈路口也未依規定停車再開，道路優先權應該要禮讓閃黃燈的，開出900元以上、1800元以下罰單。

Alphard車主得知車禍趕到場，才知道小孩把車借給朋友，這一借把愛車撞毀，著急不斷詢問「保險會不會賠我？」警方則表示，無論車主知不知情，都依規記點一次，且包括少年監護人和車主都要上道路交通安全講習。通常無照駕駛保險公司也不予理賠，兩筆修車費將由少年父母賠償朋友爸爸。

▼朋友爸爸到場才知道愛車被孩子借人，著急詢問「保險會不會賠我」。

