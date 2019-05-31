羅智強指「國家機器」主導韓國瑜桃色風暴　梁文傑：也是韓粉

▲羅智強認為國家機器主導打擊韓國瑜的桃色風暴。（圖／翻攝自關鍵時刻臉書）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到資深媒體人吳子嘉指控，身陷桃色風暴之中，各方都在猜測誰才是主導打擊韓國瑜的幕後藏鏡人。國民黨台北市議員羅智強在新聞節目《關鍵時刻》以「手段論」推測，國家機器才是這波打韓的真正源頭。但是民進黨台北市議員梁文傑則反駁，現在把相關的資料拿出來，不過是有利郭台銘，民進黨不會那麼傻。

主持人陳瑩發問指出，五月份的韓國瑜對他來講，可以說是四面楚歌，六月份會不會就是滿城的腥風血雨呢？

羅智強表示，韓國瑜沒辦法第一名，箭都射你，現在有個新出來的第一名叫柯文哲，箭馬上去射他，第一名基本上皮要厚，心臟要夠大，現在很多猜測爆料來源是黨內互鬥，「但我認為這是所謂的移禍江東之計」，如果推到黨內鬥爭，不是郭粉鬥韓粉，就是韓粉鬥郭粉，等到七月選舉結果出來之後，兩邊的人有嫌隙，不管誰出來，兩邊的人都不支持對方。

羅智強推測，講「動機論」綠營的動機還比較大，但不代表就是綠營，只要能夠在初選過程當中，挑動兩邊互相猜忌，就算將來有人出線，卻無法彌合裂痕的話，到時候真正得利的人，就是民進黨。

羅智強分析，講「手段論」把這些鬥爭的來源講到國民黨身上太抬舉國民黨了，目前能夠追索到最上面的源頭就是檢察機關，其中一個搜索點就是王小姐的家，到目前為止檢察機關沒有否認，這個源頭是掌握在國家機器手裡，就是賴清德講的國家機器手裡，國民黨有哪一個人有能力去指揮檢調，把偵查不公開的訊息洩漏出去，動機論綠營有動機，手段論國家機器才是真正的源頭，打韓的公文一會兒消失、一會兒出現、包括五度闖空門，哪一個藍營的政治人物做得到這些事情。

▲梁文傑自稱，「我也算是韓粉」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



但是梁文傑則反駁，「我個人也算是韓粉，我滿希望韓國瑜出線的，這場初選我希望由韓國瑜代表國民黨，因為這個對我們民進黨最有利」。

陳瑩反問，你不覺得韓國瑜是最強勁的對手？

梁文傑說，「我一點都不覺得，一點都不覺得」，如果有這個資料，去年就拿出來了，不會等韓國瑜選上高雄市長才拿出來，現在拿出來不過就是有利郭台銘，「郭台銘出線對我們有什麼好處？」郭台銘很強，他的所有的資源、所有的力量比韓國瑜強太多，要把這件事情推到民進黨身上，民進黨不會那麼傻。