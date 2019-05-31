下架「王小姐」照片　王浩宇：看「上百張照片」無法確認爸爸

▲桃園市議員王浩宇。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜近日捲入桃色風暴，被譏是「不分區議員」的桃園市議員王浩宇也在臉書貼出「王小姐」母女照，但沒多久又冊掉，他說，這是「王小姐」未關閉臉書、IG之前抓的，看了裡面數百張照片和影片，「裡面沒有小孩爸爸」。



王浩宇說，「我貼的照片我100%願意負責，但因為考量孩子的權益，我選擇暫時撤除臉書照片。」他也提到上網Google了相關資訊，總共瀏覽了數百張照片，但到目前為止，無法確認孩子的爸爸是誰，不過照片確實是來自當事者IG，因此對不實攻擊與指控，都將依法提告，所獲得之民事賠償，將100%捐贈育幼院。

▲王浩宇將小女孩照片下架，也將對不實攻擊提告。（圖／翻攝王浩宇臉書）

韓國瑜桃色疑雲越演越烈，讓他氣得上台北按鈴提告，不過就在之前，桃園市議員王浩宇就在臉書貼出一張小女孩照片影射，但到晚上又將照片刪除，他提到「因為考量孩子的權益，我選擇暫時撤除臉書照片，也請大家不要再貼」。

王浩宇說「當時我上網Google了這位王小姐的資訊，總共瀏覽了數百張照片，這張照片是王小姐在關閉FB、IG之前抓下來的照片，我共保存兩張照片及一段影片，從臉書帳號可以看出，王小姐的家庭組成為王小姐、年約五歲的女兒及爸爸、媽媽及兩隻貴賓狗，從幾百張照片可以看出，這個孩子並沒有爸爸的角色」。

不過，王浩宇也說「到目前為止，我無法確認孩子的爸爸是誰，但相關照片都已存擋保留，可供未來查證」，他也說「公布的照片確實是來自於王女士IG，因此包含PTT、各社團對我的不實攻擊與指控，都將依法提告，所獲得之民事賠償，將100%捐贈育幼院」。