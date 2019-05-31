學姐黃瀞瑩上節目「認了單身」　喜歡的類型曝光...小聲爆「沒人追我」！

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩今（31）日上媒體人黃暐瀚直播節目，聊到感情狀態時認了單身，已和日本籍男友分手，不過2人目前仍有聯絡，退回同學和朋友的狀態，也自爆目前沒人追。

黃瀞瑩去（2018）年在「一日幕僚」影片中爆紅，成了台灣最家喻戶曉的國民學姐，當時她不諱言已經死會，網友追查得知男友是位日本型男，2人是英國倫敦大學金匠學院政治傳播系碩士班同學，相識進而相戀，畢業後展開台、日遠距離。

黃瀞瑩今日以特別來賓身分登上黃暐瀚直播節目「17嘴一波」，2人暢談感情世界。她坦言2人工作都相當忙碌，遠距離戀愛維持了一陣子，後來走到人生一個點的時候，自然談起未來，後來在溝通協調下和平分手，還是朋友，但就不是情人。

黃暐瀚節目中不忘調侃，黃瀞瑩沒陪同柯文哲出訪日本，「不想觸景傷情？」黃則回以色列、美國、日本是用輪的，而她的日文也不好。另外，她表示和前男友還會聯絡，就是同學兼朋友的關係，喜歡顧家的男人，不過目前還沒有想結婚。

黃瀞瑩說目前將重心放在工作上，努力把副發言人工作做好，也小聲自爆「沒有人追」，黃暐瀚相當訝異，她又補了句「真的沒有人追我 」。