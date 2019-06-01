　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱道誓師《ETtoday》直播！郭台銘想去被拒　韓粉後援會回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘在中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」挺韓誓師大會1日在凱達格蘭大道登場。原先國民黨初選參選人、鴻海董事長郭台銘有意參加，但傳出韓粉不歡迎，讓他當場回答「祝福大家玩得愉快！」不過，「庶民韓粉後援會」1日凌晨發聲明表示，只要是支持韓國瑜選總統的個人或團體，都熱烈歡迎。

郭台銘5月31日上午到中央廣報電台，接受國民黨副主席郝龍斌專訪，結果被問到韓粉抵制他參加凱道造勢，他怎麼看？郭台銘回答，他會祝福大家玩得愉快，而且他跟韓國瑜各有分工，韓拚造勢、他拚經濟，這就是國民黨最好的勝選方程式。

▲▼郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘談61凱道造勢，「祝福大家玩得愉快。」（圖／記者李毓康攝）

對此，主辦單位「庶民韓粉後援會」1日凌晨發聲明回應，「任何個人或團體只要是支持韓國瑜參選總統，有相同立場、相同理念的朋友，我們都熱烈歡迎參加。」

根據流程規劃，這場全國大會師活動從下午2點開始，3點10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3點30分社團代表助講半小時，4點將播放三山造勢影片，4點10分重要代表性人士將依序上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

造勢大會進行到下午5點時，將迎來最高潮，因為韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，接著上台致詞30分鐘。最後5點50分時會舉戰旗帶領所有支持者呼口號，預計傍晚6點活動結束。

▲▼韓國瑜在臉書呼籲六月一日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲活動前夕，韓國瑜在臉書號召「6月1日凱道見」。（圖／翻攝自臉書粉專，下同）

活動前夕，韓國瑜也在臉書表示，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」、「明天有哪些可愛的土包子會來？」

另外，造勢活動主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽前一天上午也特別舉行記者會，公布活動小物、國旗、紋身貼紙、礦泉水，以及輕便雨衣，同時提醒民眾活動當天要穿紅衣上凱道。

活動期間，《ETtoday新聞雲》從下午2點到6點也會同步在官網、APP、臉書粉絲團全程直播。

▲▼韓國瑜在臉書呼籲六月一日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

看更多...

6成青壯族群贊成手機民調　郭台銘：民進黨敢做，為何國民黨不敢？

王浩宇爆看過「王小姐」百張照片！備份曝光：我100%願意負責

韓國瑜被爆料婚外情要告了　「抗韓戰將」力挺：人生第一次支持他

ET快訊
即／高雄規模4.6地震深夜一搖！旗山最大震度4級　網嚇醒：搖

關鍵字：郭台銘,韓國瑜,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇爆看過「王小姐」百張照片！備份曝光：我100%願意負責

韓國瑜被爆料婚外情要告了　「抗韓戰將」力挺：人生第一次支持他

羅智強指「國家機器」主導韓國瑜桃色風暴　梁文傑：也是韓粉

郭台銘：支持韓國瑜告吳子嘉　免費提供律師團

6成青壯族群贊成手機民調　郭台銘：民進黨敢做，為何國民黨不敢？

凱道誓師《ETtoday》直播！郭台銘想去被拒　韓粉後援會回應了

韓國瑜被爆料婚外情要告了　「抗韓戰將」力挺：人生第一次支持他

立院本會期通過109件議案　6月中加開臨時會處理《公投法》

羅智強指「國家機器」主導韓國瑜桃色風暴　梁文傑：現在打有利郭台銘

三讀！電動自行車未戴安全帽罰300　改裝最高罰5400

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

7旬翁倒臥溪中警消接力急救 見胸口起伏激喊：他回來了！

宋仲基.張東健操肌自信心狂漲　遇到金鍾國慚愧「他不在才進健身房」

凱道誓師《ETtoday》直播！郭台銘想去被拒　韓粉後援會回應了

韓國瑜被爆料婚外情要告了　「抗韓戰將」力挺：人生第一次支持他

立院本會期通過109件議案　6月中加開臨時會處理《公投法》

羅智強指「國家機器」主導韓國瑜桃色風暴　梁文傑：現在打有利郭台銘

三讀！電動自行車未戴安全帽罰300　改裝最高罰5400

王浩宇爆看過「王小姐」百張照片！備份曝光：我100%願意負責

下架「王小姐」照片　王浩宇：看「上百張照片」無法確認爸爸

韓國瑜以「公訴」告吳子嘉有原因？　姚立明：恐成懸案

女神黃捷爆收到恐嚇信「先X再殺」　收件地址：中國台灣高雄市…

黃捷收恐嚇信地址「中國高雄」：我怕的是統戰侵略民主

中職直播／黃恩賜回一軍要幫兄弟止敗！洪心騏暌違303天一軍

凱道誓師《ETtoday》直播！郭台銘想去被拒　韓粉後援會回應了

吳子嘉爆韓國瑜婚外情　館長驚：好像他們生小孩「你在旁邊看」

檢舉違規被嗆魔人！他舉6例台灣「母湯→很OK」現象　網看完哭了：是日常

金山警分局鐵腕掃除汙染源　淨化暑前青少年成長環境

「我以為她會回來學大提琴」11歲女童喪生隨機殺人案...夢想劃下休止符

馬西屏爆雷霆2000大絕招！可搭載「神經毒氣」曾在西螺試射

王嘉爾《跑男7》合體Lucas！　一說出兒時住處…「距離只有1分鐘」驚呆了

「只要身體，心不帶走嗎？」　BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場超虐3金句

中美防長「香格里拉對話」交鋒　魏鳳和強調維護國家主權決心

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

政治熱門新聞

王浩宇自爆王小姐百張照片　備份..

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

怒告吳子嘉誹謗　韓國瑜向檢察官..

黃捷酸韓國瑜「高雄就有地檢署」

韓國瑜婚外情　抗韓戰將罕見挺韓

韓國瑜安插王小姐親人進北農　北..

王浩宇下架爭議照片瀏覽百張照片

韓國瑜以公訴告吳子嘉　姚立明：..

學姐黃瀞瑩認單身　分手日前男友

六一造勢　韓國瑜：哪些可愛土包..

三讀！電動自行車未戴安全帽罰3..

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓..

羅智強指國家機器主導韓國瑜桃色..

吳子嘉再爆　黃文財授命到王小姐..

更多熱門

相關新聞

吳子嘉爆韓婚外情　館長驚：像在旁看

資深媒體人吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情，成為各界關注的話題。館長陳之漢在直播中也提到這個話題，對於吳子嘉歷歷在目的描述，感到相當吃驚，相當不可思議，就像是「他們在生小孩，你站在旁邊看」，到底證據、消息還源從哪裡來。

韓國瑜婚外情　抗韓戰將罕見挺韓

羅智強指國家機器主導韓國瑜桃色風暴

王浩宇自爆王小姐百張照片　備份曝光

王浩宇下架爭議照片瀏覽百張照片

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出一堆玩具

上癮更難戒！電子菸恐致爆米花肺

王浩宇自爆王小姐百張照片　備份曝光

KARA知英退團5年「49kg→100kg」

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

「Uber條款」正式通過！10/8起最高罰9萬元

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

鋒面周六起強逼　「連濕4天」中部以北超有感

不生氣不要緊！一生氣最可怕星座Top4

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面