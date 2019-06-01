凱道誓師《ETtoday》直播！郭台銘想去被拒　韓粉後援會回應了

▲郭台銘在中廣論壇接受郝龍斌專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」挺韓誓師大會1日在凱達格蘭大道登場。原先國民黨初選參選人、鴻海董事長郭台銘有意參加，但傳出韓粉不歡迎，讓他當場回答「祝福大家玩得愉快！」不過，「庶民韓粉後援會」1日凌晨發聲明表示，只要是支持韓國瑜選總統的個人或團體，都熱烈歡迎。

郭台銘5月31日上午到中央廣報電台，接受國民黨副主席郝龍斌專訪，結果被問到韓粉抵制他參加凱道造勢，他怎麼看？郭台銘回答，他會祝福大家玩得愉快，而且他跟韓國瑜各有分工，韓拚造勢、他拚經濟，這就是國民黨最好的勝選方程式。

▲郭台銘談61凱道造勢，「祝福大家玩得愉快。」（圖／記者李毓康攝）

對此，主辦單位「庶民韓粉後援會」1日凌晨發聲明回應，「任何個人或團體只要是支持韓國瑜參選總統，有相同立場、相同理念的朋友，我們都熱烈歡迎參加。」

根據流程規劃，這場全國大會師活動從下午2點開始，3點10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3點30分社團代表助講半小時，4點將播放三山造勢影片，4點10分重要代表性人士將依序上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

造勢大會進行到下午5點時，將迎來最高潮，因為韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，接著上台致詞30分鐘。最後5點50分時會舉戰旗帶領所有支持者呼口號，預計傍晚6點活動結束。

▲活動前夕，韓國瑜在臉書號召「6月1日凱道見」。（圖／翻攝自臉書粉專，下同）

活動前夕，韓國瑜也在臉書表示，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」、「明天有哪些可愛的土包子會來？」

另外，造勢活動主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽前一天上午也特別舉行記者會，公布活動小物、國旗、紋身貼紙、礦泉水，以及輕便雨衣，同時提醒民眾活動當天要穿紅衣上凱道。

活動期間，《ETtoday新聞雲》從下午2點到6點也會同步在官網、APP、臉書粉絲團全程直播。

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