王浩宇爆看過「王小姐」百張照片！備份曝光：我100%願意負責

▲王浩宇前一篇文PO出「王小姐」及其女兒的照片，掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書／經模糊打碼處理）

記者柯沛辰／台北報導

高雄市長韓國瑜捲入「王小姐」事件，揚言提告。桃園市議員王浩宇31日晚間表示，他在「王小姐」關閉臉書、IG前看過上百張照片，還備份了一段影片和2張照片，而且照片不假可供查證，「我貼的照片我100%願意負責！」

王浩宇表示，他前幾天被媒體私下詢問是否認識一位「王小姐」，隨即上網Google資訊，最後順利找到個人臉書和IG頁面，不僅看了上百張照片，還順手備份了2張照片及一段影片。

王浩宇指出，從臉書帳號可以看出，家庭的組成為王小姐、年約5歲的女兒，還有女方雙親及2隻貴賓狗，但從幾百張照片可以看出，「這個孩子並沒有爸爸的角色。」

▲王浩宇表示，考量到孩子是無辜的，「我暫時撤除臉書照片，也請大家不要再貼。」（圖／記者洪靖宜翻攝）

王浩宇說，他目前仍無法確認孩子的爸爸是誰，但考量到孩子的權益，已先將之前PO出來的照片撤除，不過未來若有必要，相關照片都已保留，隨時可供查證。

他強調，這些照片、影片都是來自「王小姐」的社群平台，「我貼的照片我100%願意負責」，但如果網友不信，又對他有不實指控跟攻擊，他將依法提告，「所獲得之民事賠償，將100%捐贈育幼院。」

▲「王小姐」是韓國瑜親信黃文財的臉書好友，但目前已刪光所有動態。（圖／翻攝自臉書）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「韓粉還有五秒抵達戰場」、「6/1漂亮的王小姐會參加造勢大會嗎」、「好奇吳子嘉的角色，到底是在引爆炸彈還是拆彈」、「到底有沒有外遇呢，讓我們繼續看下去。」

不過，也有不少人提出質疑，「吳子嘉說孩子十幾歲，你說孩子5歲，你們要不要先兜一兜」、「那當初po出來幹嘛？你起的頭，如果不是你敢辭職嗎」、「文章被灌爆就刪文？連刪兩篇笑死人！」

▲韓國瑜赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

至於有網友跳出來聲稱自己孩子照片遭盜用一事，王浩宇則抱懷疑態度，「至少有兩個媽媽都說是自己小孩。我再說一次，我看過幾百張照片，孩子都是在王小姐的臉書上面出現的，沒出現過這個小姐（網友）。」

另一方面，面對私生女風暴持續延燒，市長韓國瑜31日下午也親赴北檢按鈴，控告《美麗島電子報》董事長吳子嘉加重誹謗。

韓國瑜前一晚在聲明中強調，這些爆料摧毀他的人格和家庭，還挑在6/1凱道造勢前爆料，政治企圖太明顯，「在外面講我有私生女，又抹黑到我親生的孩子都不是親生的，我已經沒辦法再忍耐了。」

▼王浩宇強調，照片都是從王小姐臉書、IG取得，未來可供外界查證。





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