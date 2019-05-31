7戰7敗仍不懼被告！　吳子嘉再爆料：韓國瑜安排王小姐出國

▲吳子嘉出席調解庭，被媒體攔下訪問。（圖／記者劉昌松攝）



突發中心／台北報導

名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還生了一女，目前韓國瑜已經委託律師提告。對此，吳子嘉31日上午到台北地方法院開調解庭前，私下向媒體透露，2018年選舉期間，韓國瑜一直安排王小姐出國，但王小姐不願意。

現場媒體提問，「民進黨表示對這件事不了解，若真有此事他們去年就拿出來打了，所以是國民黨這邊放消息給你的嗎？」對此吳子嘉回應，「去年民進黨為何不打？因為去年民進黨是白痴呀，候選人陳其邁是白痴，有這種事情他都不知道，還來問我，這就是更大荒謬的事情，就是陳其邁莫名其妙葬送一個江山，把民進黨江山葬送掉了，所以我要譴責陳其邁。」

吳子嘉表示，韓國瑜被封為天才政治家，按鈴申告的方式很有效果，他很政治，新聞上的往返，政治動機、鼓譟韓粉的力量，政治的操作，都是韓國瑜一貫手法，也可以說我是幫他的貴人，這一生我沒有主動告過別人，都是別人來告我。

▲韓國瑜預計31日下午要到北檢提告。（圖／記者洪正達攝）



但接連不斷的爆料，吳子嘉到底有沒有證據在手？又或消息來源到底是誰？吳子嘉表示，身為媒體人不能透露消息來源，也是為了保護王小姐母女，但王小姐的房子「是韓市長拿錢買的」，還給了高額千萬生活費，國稅局應該介入調查。

有媒體問到，市長夫人李佳芬因為這件事情非常生氣。對此吳子嘉說，「聽說最近李佳芬夫人對這件事情的態度非常生氣，高雄市政府本身是大嘴巴，市長會說人家監聽他，只要認真的記者都可以知道李佳芬生氣。」

吳子嘉強調，王小姐母女2人都應該是要被保護的，應該要關注在韓國瑜身上，之後開庭百分之一百會邀請新莊王小姐到庭作證，也呼籲更多知情者可以再提供更多消息，本人絕對不會向外界透露。

不過吳子嘉雖聲稱自己握有證據，信心滿滿狂嗆韓國瑜「趕快來告」，但有韓粉起底吳子嘉過往的官司紀錄，發現他的戰績卻是慘烈的7戰7敗。

韓國瑜市長聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。

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