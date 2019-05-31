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爆「過夜生女」韓國瑜喊告　吳子嘉：今天請趕快去提告

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記者楊佩琪／台北報導

名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還生了一女，韓國瑜強調，已經委託律師提告，對此，吳子嘉上午到台北地方法院開庭前，向媒體表示，建議韓國瑜「今天就快點去提告，法院也要快點開庭。」才不會讓韓國瑜有轉移焦點的機會。他也準備好資料進行法庭攻防，但唯一不能說的是王小姐的身分等等，因為對王小姐，對李佳芬都是受害人。

▲▼過夜生女風波，韓國瑜要提告，吳子嘉強調請改快提。（圖／記者劉昌松攝）

▲爆料「過夜生女」，吳子嘉要韓國瑜趕快去提告。（圖／記者劉昌松攝）

吳子嘉表示，此案本來就應該要進入司法系統，才不會落入媒體的口水戰，因為韓國瑜有非常大的本事，會轉移焦點，所以他在節目上爆料時就建議可以提告，才不會有被轉移焦點的可能。

至於外界推測，吳子嘉選在6月1日韓粉大會師前爆料，有政治意圖，要打壓韓國瑜，對此，吳子嘉表示，他認為韓國瑜會利用此議題操作成全世界、全宇宙都在抹黑他，但其實「王小姐」這件事不但不會打壓到韓國瑜，效果反而相反。

吳子嘉另強調，外界說是國民黨在放消息要打韓國瑜，如果真有其事，為何九合一大選時民進黨不提出來打，根本是民進黨自己白癡「陳其邁是白癡呀！莫名其妙葬送江山。」

但接連不斷的爆料，吳子嘉到底有沒有證據在手？又或消息來源到底是誰？吳子嘉表示，身為媒體人不能透露消息來源，也是為了保護王小姐母女，但王小姐的房子「是韓市長拿錢買的。」還給了高額千萬生活費，國稅局應該介入調查。

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