吳子嘉「採取虛張聲勢的策略」　邱毅建議韓國瑜：説一次告一次

▲韓國瑜赴北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／直播）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜外遇長達10多年，且育有一女。韓國瑜於31日下午到台北地檢署按鈴控告。而前立委邱毅則表示，以他長期揭弊案的經驗來判斷，吳子嘉只是「採取虛張聲勢的策略且戰且走」，更提醒韓國瑜「必須提告，而且説一次告一次」。

邱毅31日在臉書談到吳子嘉爆料韓國瑜外遇事件，他認為吳子嘉的「黑韓」手法缺乏事實證據作為後盾，只是採取虛張聲勢的策略且戰且走，引誘韓國瑜旁邊的豬隊友犯錯誤，再抓住空子打蛇隨棍上，製造出混亂的「媒體抹黑效果」。

「韓國瑜必須提告，而且説一次告一次」邱毅說，在訴訟策略上應採「法院自訴」，而非「地檢署偵辦」，因為前者是公開審理，可以當場讓吳子嘉當庭出醜。後者則是「偵查不公開」，又讓吳子嘉有各說各話的抹黑空間。

邱毅建議，韓國瑜在回應策略上，必須先嚴禁㡳下豬隊友亂發言，至於自己只需回應兩句話：一是「請吳子嘉拿出具體証據，否則閉口」，二是「已經提告，事實在法院見真章，造謡抹黑者必定現形」。

邱毅提醒韓國瑜，切忌不要去回應記者提問的「謡言細節」，因為抹黑者設計著「語言陷阱」，正等候你往洞裡跳，「黃文財已犯了一次大錯」，萬不可再重蹈覆轍。

邱毅表示，隨著選戰加溫，抹黑式負面攻擊必定蜂踴而來，這也是「台式選舉」的常態，「必須以平常心看待，切忌因此形成負面情緒，打亂了選戰的正常步伐，而這正是對手所最需要的！」