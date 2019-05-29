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郭台銘發豪語當總統就「捐薪水」　朱立倫：我還要養家活口......

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨黨內初選郭、韓民調拉鋸，韓粉6/1將為高雄市長韓國瑜舉辦府前造勢；鴻海董事長郭台銘則是發豪語「若當選總統將捐出薪水」。對於是否跟進捐薪，新北市前市長朱立倫29日受訪表示，「我還要養家活口......」。

▲朱立倫29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

對於是否出席韓國瑜誓師大會，朱立倫說，那是大家為韓辦的造勢活動，他出席可能會讓韓國瑜有點尷尬，但初選過程大家都是朋友，其他人去他無所謂。

朱立倫表示，黨內初選過程中他不會辦造勢大會，當選也不會捐薪，他也說「祝福韓國瑜」，自己會堅持勤走基層，提出好政見。

郭台銘日前承諾當選總統就捐出薪水，朱立倫對此表示，郭台銘願意為台灣服務，願意犧牲奉獻都是好事，他會正面看待郭台銘這項主張。

對於黨內初選對手，朱立倫誇獎韓國瑜是最接地氣、最有人氣的市長，只是剛開始做市長；前立法院長王金平則是有40幾年國會經歷，不足之處應該是還沒有行政歷練，「我講的是事實」，並說王金平是所有總統初選參選人中，最能消弭對立的人選。

朱立倫說，郭台銘是大企業家，過去面對的都是員工與股東，現在要轉換到公共部門服務，可能要調整一下心態；強調人民對我們來講是全方位的服務，不是有一個目標，也不是我們的員工、股東，是我們的老闆。

▲朱立倫29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,郭台銘,韓國瑜,捐薪水

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