　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拉下韓國瑜2020藍營無勝算？ 吳敦義駁：每位都是我們的寶！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳敦義29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲吳敦義29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨內擔憂「只要韓國瑜民調被拉下來2020藍營就無勝算」的說法。對此，黨主席吳敦義29日中午受訪時表示，「我不做這種評論，每一位都是國民黨的寶！」，希望他們都能夠受到國家所有民眾喜好與信任。

原被視為超強棒的高雄市長韓國瑜，表態參選後卻因爭議不斷，支持度下滑；鴻海董事長郭台銘支持度也僅緩步上升。對此，黨內要角擔心，若韓國瑜支持趨勢持續往下，郭台銘在初選民調前卻無法超越，國民黨總統大選堪慮，「贏局博到輸」。

因此，黨中央初選「卡韓」說法頻傳，吳敦義對此重申，對每一位爭取代表國民黨參選總統人選，都是大公無私，也希望全國民眾能大力支持國民黨。

對於是否有信心重返執政，吳敦義直指蔡英文政府經濟、兩岸、治安皆不佳，「看看這三年，行嗎！？」經濟保一保二，當年國民黨執政可不是這個樣子，現在兩岸形成僵局；社會治安並不好，有一段時間短短兩個月就發生3件分屍殺人案，這是非常不好。

吳敦義說，「我們（指馬政府）執政那個年代」，經濟也比較好，兩岸穩定發展，世界和平，社會治安也比這3年好很多。

吳敦義表示，國民黨是希望能夠重返執政、撥亂反正，讓全體民眾過更好的生活，讓經濟能夠上來，讓兩岸夠和平穩定發展，讓社會治安能夠安定祥和，讓世界能夠和平，而且達到大同。

▲吳敦義29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

ET快訊
正妹撞球比賽穿緊身短洋裝　「一彎腰露邪惡視角」200萬人觀戰
鳳陽艦上校艦長酒後失態　海軍火速解職並移法偵辦
「吃鳳梨治飛蚊症」遭教授打臉：酵素不會跑到眼睛！研究作者回應
全球首見！大屯火山休眠偵測到「心跳」　每18分鐘震一次

關鍵字：吳敦義,韓國瑜,初選,卡韓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不參加韓國瑜萬人大造勢？ 朱立倫：我去會讓韓市長尷尬

郭台銘發豪語當總統就「捐薪水」　朱立倫：我還要養家活口......

影／參加韓國瑜萬人大造勢？ 吳敦義怒回：我怎麼能夠不公不正！

國民黨砲轟蔡英文霸道：李進勇案讓2020總統大選蒙上陰影

李進勇案水球戰中通過！國民黨轟「有鬼」：指定票匭、兩階段發票、搜身

圖／李進勇人事案開票　國民黨水球直飛主席台...蘇嘉全閉眼難逃一身濕

李進勇案將「強行過關」爆衝突　朱立倫轟：蔡英文有夠亂來！

影／「我們從7點多就抱在那裡」陳玉珍談蔣萬安：他身體不錯、很勇猛！

韓國瑜造勢估10萬人　王金平：當年連宋配「溢出去」才13萬人

影／李進勇人事案全面備戰！綠委趁「萬安演習」溜進議場、霸占主席台

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

賴清德「臨危不亂」看到蔡英文選了…　沈玉琳挖坑：這打牌的人都懂

拉下韓國瑜2020藍營無勝算？ 吳敦義駁：每位都是我們的寶！

鳳陽艦上校艦長酒後失態　海軍火速解除職務並移法偵辦

前朝員工「每隔幾天」夜闖市長室　韓國瑜：換電池時間到了？

扁曾派蔡化解朝野對立　王金平嘆：不希望未來4年還是惡鬥

不參加韓國瑜萬人大造勢？ 朱立倫：我去會讓韓市長尷尬

郭台銘發豪語當總統就「捐薪水」　朱立倫：我還要養家活口......

2原住民當主管歷年最多　盧秀燕：首當部落校長力推原民文化

藍議員爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　酸韓「我知道你忙著選總統」

賴清德同意納手機民調50%　林俊憲：已經是最大讓步

貓奴導演太愛貓　《爺爺與喵》鏡頭狂追貓　柴崎幸嘆：導演你要拍人啊

「不抽菸」台商健檢驚罹「肺腺癌」　醫：4種人風險也很高

寶可夢夥伴票選　你最想和哪隻精靈一起冒險？　第一名實力超強但難駕馭

【廣編】SANLUX台灣三洋　蟬聯19年信譽品牌金奬

17隻怪獸集結《哥吉拉II怪獸之王》　導演暗示超想拍「哥吉拉V.S.復仇者聯盟」

福音！彩券、統一發票課稅門檻調高　最快5、6月期發票可適用

賴清德「臨危不亂」看到蔡英文選了…　沈玉琳挖坑：這打牌的人都懂

化成厲鬼才能重獲自由　重看《胭脂扣》：如花替我們愛了不敢愛的人

檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

政治熱門新聞

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

羅智強：韓國瑜年輕族群「全面崩..

高副市長包庇親妹？　藍議員酸韓..

柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

ET民調／國民黨總統初選　郭領..

李進勇出任中選會...這5人落..

國民黨甲動阻擋黃捷「性平小組」..

韓國瑜6/1上凱道　柯文哲：沒..

蔡賴私會2hr　29日中執會成..

影／參加韓國瑜萬人造勢？ 吳敦..

王金平：陳水扁曾派蔡英文化解對..

柯文哲：最晚9/17宣布是否選..

快訊／賴清德同意納手機民調50..

董念台批館長　最壞的妖魔鬼怪

更多熱門

相關新聞

市長室每隔幾天遭夜闖　韓：換電池時間到了？

前高雄市長陳菊編制內的吳姓攝影官，在春節期間深夜潛入市長室被逮，而且事後調查，發現他至少已經偷偷進去市長室5次，對此，韓國瑜29日受訪表示，「他每次隔幾天、這很容易聯想，是不是要換電池？是不是我被監控了？」，更喊話檢察官「如果真的依竊盜罪辦了，背後應該不單純」。

參加韓國瑜造勢？ 朱立倫：我去會讓韓市長尷尬

郭台銘發豪語「當選捐薪水」　朱：我要養家活口...

高副市長包庇親妹？　藍議員酸韓「知道你忙選總統」

評韓國瑜凱道誓師　柯P：大家焦慮、動作多

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

對公司發票！特別獎「8碼全中」　他下秒QQ

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面