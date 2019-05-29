拉下韓國瑜2020藍營無勝算？ 吳敦義駁：每位都是我們的寶！





▲吳敦義29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨內擔憂「只要韓國瑜民調被拉下來2020藍營就無勝算」的說法。對此，黨主席吳敦義29日中午受訪時表示，「我不做這種評論，每一位都是國民黨的寶！」，希望他們都能夠受到國家所有民眾喜好與信任。

原被視為超強棒的高雄市長韓國瑜，表態參選後卻因爭議不斷，支持度下滑；鴻海董事長郭台銘支持度也僅緩步上升。對此，黨內要角擔心，若韓國瑜支持趨勢持續往下，郭台銘在初選民調前卻無法超越，國民黨總統大選堪慮，「贏局博到輸」。

因此，黨中央初選「卡韓」說法頻傳，吳敦義對此重申，對每一位爭取代表國民黨參選總統人選，都是大公無私，也希望全國民眾能大力支持國民黨。

對於是否有信心重返執政，吳敦義直指蔡英文政府經濟、兩岸、治安皆不佳，「看看這三年，行嗎！？」經濟保一保二，當年國民黨執政可不是這個樣子，現在兩岸形成僵局；社會治安並不好，有一段時間短短兩個月就發生3件分屍殺人案，這是非常不好。

吳敦義說，「我們（指馬政府）執政那個年代」，經濟也比較好，兩岸穩定發展，世界和平，社會治安也比這3年好很多。

吳敦義表示，國民黨是希望能夠重返執政、撥亂反正，讓全體民眾過更好的生活，讓經濟能夠上來，讓兩岸夠和平穩定發展，讓社會治安能夠安定祥和，讓世界能夠和平，而且達到大同。