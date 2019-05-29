不參加韓國瑜萬人大造勢？ 朱立倫：我去會讓韓市長尷尬

記者羅婉庭／台北報導

韓粉6/1將為高雄市長韓國瑜舉辦府前造勢，對於是否出席，新北市前市長朱立倫29日受訪表示說，那是大家為韓辦的造勢活動，他出席可能會讓韓國瑜有點尷尬，但初選過程大家都是朋友，。

朱立倫表示，黨內初選過程中他不會辦造勢大會，當選也不會捐薪，他也說「祝福韓國瑜」，自己會堅持勤走基層，提出好政見。

郭台銘日前承諾當選總統就捐出薪水，朱立倫對此表示，郭台銘願意為台灣服務，願意犧牲奉獻都是好事，他會正面看待郭台銘這項主張。對於是否跟進捐薪，他回應，「我還要養家活口......」。

對於黨內初選對手，朱立倫誇獎韓國瑜是最接地氣、最有人氣的市長，只是剛開始做市長；前立法院長王金平則是有40幾年國會經歷，不足之處應該是還沒有行政歷練，「我講的是事實」，並說王金平是所有總統初選參選人中，最能消弭對立的人選。

朱立倫說，郭台銘是大企業家，過去面對的都是員工與股東，現在要轉換到公共部門服務，可能要調整一下心態；強調人民對我們來講是全方位的服務，不是有一個目標，也不是我們的員工、股東，是我們的老闆。

另外，王金平質疑總統初選採全民調無法找出最強人選，朱立倫反問，「要不然怎麼決定」。朱立倫說，他一開始就主張初選應採全民調，但當時被打槍很嚴重，現在還是走回全民調，還是目前最好的方法，現在各黨派好像最後回到民調。

朱立倫也說，現在使用家戶電話比例降低，手機民調納入一部分是未來趨勢，但不可能全部採用，要如何取樣要學者專家研究，全部家用電話確實可能有些誤差，民調、抽樣的方式可以討論，像是手機民調要不要納入。





▲朱立倫29日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）