內鬼連環爆！菊朝爭議韓國瑜整頓人事　柯文哲駁「喬蛋錄音」

▲韓國瑜、柯文哲。（圖／合成照）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜辦公室發生竊案，市長韓國瑜質疑被竊聽，預計下周總質詢結束後，將調整人事。然而，台北市議會30日下午總質詢，民進黨議員簡舒培公布「喬蛋」錄音，讓備詢台上的台北市長柯文哲怒斥，「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽」、「這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

水門案翻版？ 韓國瑜調整人事勢在必行

韓國瑜辦公室被隸屬於前市長陳菊編制內的攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入長達5次，守夜警衛當場逮獲，吳建鴻交出竊得的前後任市長的紅包袋、文宣品等物，並以竊盜罪嫌送辦。

韓國瑜30日在議會備詢時強調，上任五個多月以來風風雨雨，他仍堅持愛與包容為最高核心價值，但愛與包容不是窩囊與退縮，有人一而再、再而三醜化團隊、唱衰團隊，少數公務員搞小圈圈，因此，下周總質詢結束後，將進行人事調整。

針對市長辦公室驚爆竊案，媒體人黃暐瀚認為，這與美國水門案事件不謀而合，1972年美國民主黨全國委員會的「水門大廈」辦公室被五人闖入，共和黨政府宣稱是竊案，與政治無關；兩年後，被證實是一起「政治竊聽案」，尼克森總統因此下台。

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，原因是擔憂遭到竊聽 。（圖／記者洪正達攝）

簡舒培播喬蛋錄音 柯文哲：市政府是讓妳竊聽的嗎？

大巨蛋爭議不斷，簡舒培30日在台北市議會直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議「喬蛋」，並在現場播放會議錄音檔。當時柯文哲直言，若要放的話，就90分鐘直接放，不要一段一段放，「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平。」

根據簡舒培的錄音檔，時任市府顧問的李文宗在會中表示，「洲民（前都發局長）開宗明義第一句話就說，都審的決議不能更改，我也問過了為什麼不能更改，我也問過了，你們可以查紀錄嘛！可是，我們不要談論的這麼嚴肅，說這個不合常識的東西嘛！我不曉得，你們都比我有經驗！」

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

林洲民則解釋，都審會的會議紀錄不能隨便修改，那是承辦同仁一個字一個字念出會議紀錄，打在螢幕上，回家後收到的會議紀錄，和當天打在螢幕上是一樣的，都審會議結論是不能亂寫的。

根據錄音檔，李文宗在該場會議上還自爆，有一場與遠雄的密會，指出當天法務局長袁秀慧也在，指當時有請遠雄具文給都發局更正，還稱擔心對方出牌，會影響到大巨蛋籌備處的合約。李文宗還數次強調，我親自跟遠雄說的，且袁秀惠也在，要遠雄發文過來但遠雄不願意。對此，李文宗、袁秀惠都坦承有此會議，但都是在市府內，沒有在市府以外的地方與遠雄方見面。

▲柯文哲怒斥簡舒培「我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」。（圖／記者徐斌慎攝）

對於簡舒培於市議會質詢內容，台北市政府發言人劉奕霆嚴正表示，該場討論會中市府多位局處首長對於大巨蛋議題進行討論，絕無外界認為「喬蛋」之情事，更譴責外界「喬蛋」之影射與不當臆測。