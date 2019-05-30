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韓國瑜陷婚外情風波　「王小姐」速刪臉書動態

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政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜的外遇對象就是新莊一名王姓女子。根據媒體起底「王小姐」的臉書，吳子嘉一踢爆韓國瑜婚外情事件後，該王姓女子刪光臉書所有動態。

吳子嘉日前多次在節目爆料，韓國瑜在新莊王姓女子家中過夜。他30日更揭露，「我這個消息來源非常確定的告訴我說，新莊王小姐是韓國瑜長達十幾年的婚外情」，並不是現任高雄輪船公司董事長黃文財所說的「粉紅麻將咖」，而且兩人之間還有一個小孩，「這是一個千真萬確的事情。」

▲▼疑似與韓國瑜有婚外情的「王小姐」，是黃文財的臉書好友，目前已刪光所有動態。（圖／翻攝臉書）

▲疑似與韓國瑜有婚外情的「王小姐」，是黃文財的臉書好友，目前已刪光所有動態。（圖／翻攝臉書）

吳子嘉質疑，該名王姓女子所居住的房子是買的還是租的？若是買的，是誰出的錢？「是韓國瑜出的錢買的嗎？我們的消息來源認為，這個資金來源是偏向是韓國瑜提供的資金，來照顧這個小孩。」而李佳芬栽培韓國瑜多年，沒想到早在10幾年前，韓國瑜在年輕的時候就出軌，李佳芬卻完全不知情。

針對吳子嘉的指控，韓國瑜下午發出聲明表示，「針對吳子嘉先生一再毫無實證不實指控，韓國瑜已委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控之電視媒體及名嘴都將考慮一併提告。」

韓國瑜30日晚間受訪時嚴正駁斥，這段爆料是「對我人格和家庭的摧毀」，已經請律師寫訴狀提告，而他也認為吳子嘉選在6/1凱道造勢前爆料，「根本是為了打擊挺韓者的信心」，「政治企圖太明顯」。

此外，《ETtoday新聞雲》記者也致電詢問吳子嘉，吳子嘉強調消息千真萬確，也歡迎韓國瑜提告。

ET快訊
韓國瑜陷婚外情風波　「王小姐」速刪臉書動態
大學教官偷吃馬尾陸生！住萬元飯店「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

關鍵字：韓國瑜,吳子嘉

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