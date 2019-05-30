120萬徵代理孕母！男加碼找二春：限33歲以下　「同意結婚月領36k」網看傻

▲有人在工作職缺社團徵代理孕母。（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）pixabay）

網搜小組／綜合報導

現在要徵才或應徵工作，除了上人力銀行網站之外，臉書也有許多職缺社團。一名女網友貼出臉書截圖，文中表示「請問有人要應徵嗎？」並附上2個翻白眼的表情符號。只見有人在社團中徵求人才，開出的職缺讓其他網友紛紛傻眼，「最新騙鮑鮑的方法？」「三點加起來就是要找老婆……這是徵婚文好嗎？」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出截圖，文中表示「請問有人要應徵嗎」，後面附上2個翻白眼的表情，文末還開玩笑「我很想但沒辦法，本人已婚也超過33歲」。到底是什麼工作讓她直翻白眼呢？只見有人在臉書社團《工作職缺（XX區）》貼文，要「徵求代理孕母」，如果成功懷孕產子，就會包120萬新台幣的紅包給女方。

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徵求文中列出3點，分別為「1.代理孕母（成功懷孕產子，紅包120萬元台幣）」、「2.同意辦理登記結婚也可以（每個月給零用金36000元）」、「3.未婚二春（限33歲以下）」，最後則附註「留言，就會連絡」。

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▲職缺貼文讓網友超傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到職缺貼文後，其他人紛紛看傻，認為PO文的人根本就是想騙無知女孩，「結果男生不孕，第1條都沒達成，免費騙砲get」、「這條件可以買外籍新娘了，還是男的本身有問題」、「看留言串這麼多人都以為代理孕母是要有性交的動作，我就覺得PO文的人也是這麼覺得，想騙一個也是這樣認為的女孩子」、「衛福部趕快啟動釣魚機制，把人調出來開罰」、「要求先試車」。

雖然有人表示「人工受孕一定要登記而且要經過評估不孕才能做，除非去國外」、「代理孕母是人工受孕，在台灣是非法，一堆酸民不知道在說騙砲什麼的，麻煩了解什麼是代理孕母再來留言吧！」但不少網友還是覺得，「撇除第1點，表面是徵代理孕母，實際是想脫魯徵婚吧」、「2、3點是殺毀啦」、「我比較納悶未婚二春的意思」。

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