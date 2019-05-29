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穿白短褲出門！他打翻玉米湯…低頭看「胯下黃一片」糗炸　網笑翻：憋尿齁

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲把玉米湯打翻了，好糗啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人買衣服傾向選深色系的衣服，一是顯瘦、二是弄髒不容易被察覺。一名男網友在臉書貼文，文中直呼「穿白色褲子，千萬不要打翻玉米湯」。只見照片中男子身穿白色短褲，人坐在連鎖速食店用餐，似乎是把湯把翻，整碗湯倒在相當尷尬的位置，讓其他網友直笑，「明明是尿褲子」、「糗大了」。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張IG限時動態的照片，只見畫面中的男子身穿白色短褲，腿開開地坐在椅子上，但他的兩腿間卻有一大片黃色汙漬。原PO則是在文中表示，穿白色褲「千萬不要打翻玉米湯」，還笑說看起來很像「#三年的量」，照片還有字樣自嘲「X出來黃黃」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲照片男子自嘲「X出來黃黃」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，網友紛紛笑說，「快去買一件褲子吧」、「感覺很像禁假很久的志願役」、「所以我都穿黑色褲子，怎麼打翻都看不太出來」、「都發炎了」、「這是過期三十年的顏色嗎」、「這火氣有點大，不要熬夜多喝點涼茶」、「樓主就別憋，急就去上廁所嘛」、「火氣太大，尿好黃」、「很尷尬，還會被誤會是尿褲子」。

也有人說自己有弄髒褲子的經驗，「我懂～我曾經穿白褲子打翻米漿」、「我曾不小心把巧克力牛奶弄倒，流到男友白色褲子後面、看起來像烙賽烙到褲子上」、「哈哈哈，打翻草莓聖代就像發生命案一樣」、「我曾經去上課前打翻柳橙汁，每個同學看到，都問我剛剛是來不及去廁所嗎……」。

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關鍵字：褲子,玉米濃湯,爆廢公社

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