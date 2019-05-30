2019高校畢業歌票選／復旦高中《蝕，光》

《蝕，光》
作詞：朱珮嫻、吳柏昌
作曲：吳柏昌
演唱：盧可程、吳柏昌、李語婕、萬芳妤、謝依彤、陳玄威、邱翌晴、楊蓓青、宋采恩、黃浩、陳冠妤、楊馥瑄、謝易軒、徐湘凌、徐惇楠、孫明慧
創作理念：
高中正是我們隨著時光蝕去而羽翼漸豐的時期，歲月流轉而我們汲取回憶的點點滋養，蓄勢待發以嶄露鋒芒。
歌詞：
歌詞 [verse 1]
逆著光 回首昨日朝陽
擁過傷 一路懵懂跌撞
不顧世俗的眼光 用力去闖
守著最純粹的模樣
待夢想 在聚鈺的長廊
含著淚 just say goodbye my love
分道揚鑣而流浪 在這路上
梅花座輪到人生有誰伴身旁
[chorus 1]
蝕去了 耀眼過的年華
路途已陷迷惘
昏暗的天空在我心頭蕩漾
離別是必經成長
願笑容不再憂傷
那一首激昂
我們大聲唱
[verse 2]
相輝堂 集中自習徬徨
等鐘響 福利社籃球場
過去的光榮我們絕不會忘
將來燦爛我們開創
回頭望 黑夜吞噬那抹斜陽
我心房 燃起回憶予我的光
重拾起淚齊聲唱 劃破天涯
紅瓦屋簷下的我惦記著身旁
[chorus 2]
蝕去了 耀眼過的年華
未來路途已陷迷惘
昏暗的天空在我心頭蕩漾
離別是必經成長
願笑容不再憂傷
那一首激昂我們大聲唱
拾取淚水自我收藏
走出昏暗已漸明朗
朝陽數著傷不需展露鋒芒
予我的光藏心房
在未來某日點亮
蝕去的過往便不在遠方
[bridge]
夜幕勾起晚自習的時光
睡意失去了阻擋
蝕去未留下
拾取不遺忘
隨撥雲見日展翅飛吧
[chorus 3]
耀眼過的年華
路途已陷迷惘
離別是必經成長
願笑容不再憂傷
那一首激昂我們大聲唱
蝕去了那輪燦爛千陽
天上繁星點點綻放
摺了夢你我即刻啟程翱翔
離別是必經成長
願笑容不再憂傷
那一首激昂我們大聲唱
留住聲隨拾捌出發
初遇的那一年盛夏
還記得你我深青澀的臉龐
予我的光藏心房
在未來某日點亮
蝕去的過往便不在遠方
蝕現你我最初的那願望
[outro]
Lalalalalala lalalalalala