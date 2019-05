2019高校畢業歌票選／復旦高中《蝕，光》

《蝕,光》

作詞:朱珮嫻、吳柏昌

作曲:吳柏昌

演唱:盧可程、吳柏昌、李語婕、萬芳妤、謝依彤、陳玄威、邱翌晴、楊蓓青、宋采恩、黃浩、陳冠妤、楊馥瑄、謝易軒、徐湘凌、徐惇楠、孫明慧

創作理念:

高中正是我們隨著時光蝕去而羽翼漸豐的時期,歲月流轉而我們汲取回憶的點點滋養,蓄勢待發以嶄露鋒芒。

歌詞:

歌詞 [verse 1]

逆著光 回首昨日朝陽

擁過傷 一路懵懂跌撞

不顧世俗的眼光 用力去闖

守著最純粹的模樣

待夢想 在聚鈺的長廊

含著淚 just say goodbye my love

分道揚鑣而流浪 在這路上

梅花座輪到人生有誰伴身旁

[chorus 1]

蝕去了 耀眼過的年華

路途已陷迷惘

昏暗的天空在我心頭蕩漾

離別是必經成長

願笑容不再憂傷

那一首激昂

我們大聲唱

[verse 2]

相輝堂 集中自習徬徨

等鐘響 福利社籃球場

過去的光榮我們絕不會忘

將來燦爛我們開創

回頭望 黑夜吞噬那抹斜陽

我心房 燃起回憶予我的光

重拾起淚齊聲唱 劃破天涯

紅瓦屋簷下的我惦記著身旁

[chorus 2]

蝕去了 耀眼過的年華

未來路途已陷迷惘

昏暗的天空在我心頭蕩漾

離別是必經成長

願笑容不再憂傷

那一首激昂我們大聲唱

拾取淚水自我收藏

走出昏暗已漸明朗

朝陽數著傷不需展露鋒芒

予我的光藏心房

在未來某日點亮

蝕去的過往便不在遠方

[bridge]

夜幕勾起晚自習的時光

睡意失去了阻擋

蝕去未留下

拾取不遺忘

隨撥雲見日展翅飛吧

[chorus 3]

耀眼過的年華

路途已陷迷惘

離別是必經成長

願笑容不再憂傷

那一首激昂我們大聲唱

蝕去了那輪燦爛千陽

天上繁星點點綻放

摺了夢你我即刻啟程翱翔

離別是必經成長

願笑容不再憂傷

那一首激昂我們大聲唱

留住聲隨拾捌出發

初遇的那一年盛夏

還記得你我深青澀的臉龐

予我的光藏心房

在未來某日點亮

蝕去的過往便不在遠方

蝕現你我最初的那願望

[outro]

Lalalalalala lalalalalala