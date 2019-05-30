2019高校畢業歌票選／北門農工《夢想前行》



《夢想前行》

作詞：陳昱齊 譚國鴻

作曲：陳昱齊

演唱：謝旻芯 譚國鴻 陳品妤 黃怡欣

創作理念：

這首歌描述入學到畢業整天經過

遇到的種種困難都不會輕易放棄

途中也有朋友互相扶持

到最後因為畢業的來臨，懷念過去的點點滴滴

畢業後我們還是會鼓勵對方，一起努力

自己想去的夢想。

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歌詞：

吹拂過往 盛夏已降臨 我們的故事已開始

迎刃的風 陪我們經歷 歡笑與艱難的始終

堅強過從來不回頭 抉擇的 在自己手中被掌握

奮鬥過勇往直前的走 過往的 是當時我們走過

仰望星空 如此的絢爛 一切美夢 如此的精彩

有過堅強 也有過悲傷 帶著夢想前行

仰望星空，如此的絢爛 一切美夢 如此的精彩

曾經倔強 也曾經失望 帶著夢想前行 一起飛翔～

挽著過往 鳳凰已登場 留下的淚水已成花

過境的雨 陪我們降臨 痛苦與悲傷的痕跡

堅強過從來不回頭 抉擇的 在自己手中被掌握

奮鬥過勇往直前的走 過往的 是當時我們走過

仰望星空 如此的絢爛 一切美夢 如此的精彩

有過堅強 也有過悲傷 帶著夢想前行

仰望星空，如此的絢爛 一切美夢 如此的精彩

曾經倔強 也曾經失望 帶著夢想前行 一起飛翔～

堅強過從來不回頭 抉擇的 在自己手中被掌握

奮鬥過勇往直前的走 過往的 是當時我們走過



仰望星空 如此的絢爛 一切美夢 如此的精彩 有過堅強 也有過悲傷 帶著夢想前行

仰望星空 如此的絢爛 一切美夢 如此的精彩

曾經倔強 也曾經失望 帶著夢想前行 一起飛翔～