2019高校畢業歌票選／百齡高中《夏至•未滿》

《夏至•未滿》
作詞：胡耀文
作曲：胡耀文
演唱：李昀潔、何康妮、黃柏瑋、宋知耘
創作理念：
夏至未滿，其中夏至有兩種意思。
夏「至」，到達、來到之意。回想入學時拖著空行李，帶著興奮的心情，迎接新的學習旅程。如今我們載滿三年的回憶與知識，緩慢在夏天裡爬行的綠毛蟲，已拍打著雙翼，蝶影紛飛，準備前往下一趟旅行。夏天到了，但還沒有結束，如同我們的青春，我們的友情，我們的學習之路，會繼續走下去。
「夏至」兩字為另一種意義。時值夏至，北極圈及以北的地區太陽整日不落，象徵著我們的青春回憶會如同極圈的太陽一樣，持續閃耀發光。「夏至未滿」代表著在日不落前，我們持續締造回憶，直到畢業那天，我們將此永久收藏，也永保溫度。
此作品中，呈現出在學校裡所發生的日常，以及利用如煙如夢等字來詮釋在炎熱的季節裡，對於過往回憶的眷戀與珍惜。曲風以歡樂替代感傷，也更貼近百齡人的特質。願這首歌能為畢業生畫下完美的句點。
歌詞：
Verse 1
蟬聲 劃破湛藍的天空
熏風 敲響六月的鐘聲
眼神 四處不斷地狂奔
靈魂 逃離朗朗讀書聲
Pre-chorus 1
每天都想睡到自然醒
夢想考試題目都很親民
放學後的晚自習 煩惱吃什麼東西
發現抽屜載滿掛號信
彷彿回憶都重現在腦海裡
行囊準備就緒 換上好心情
為了夢無畏前行
Chorus
如煙如雨如夢如幻的夏季
畢業倒數的時間不斷流去
當我們走過 潮起潮落
歌頌青澀卻狂熱的旋律
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綠意擁抱無邪的紅黃白綠
鳥語拂過喧鬧的頻率
夏至寫成詩篇 未完成的章節
未來 我們要銘記 今日別離
~Breakdown~
Verse 2
披著 青春無畏的倔強
換上 受汗水洗禮的堅強
Pre-chorus 2
盛夏拾起了一個夢
夢的故事我們一起改寫
雋永的日常 無眠的思念
被撥動的心弦
來回擺盪如同鞦韆
流淌夏日的光
夏至未滿了
蛻下白衫去翱翔
Chorus
如煙如雨如夢如幻的夏季
畢業倒數的時間不斷流去
當我們走過 潮起潮落
歌頌青澀卻狂熱的旋律
-
綠意擁抱無邪的紅黃白綠
鳥語拂過喧鬧的頻率
夏至寫成詩篇 未完成的章節
未來 我們要銘記 今日別離
Bridge
可能我來不及揮手道別
昔日歡樂的時光
鳳凰花湧動成盛夏
如波水漣漪
駐足在青春裡 (Chorus *2)
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夏至寫成詩篇 未完成的章節
未來 我們要銘記
曾攜手走過的足跡