2019高校畢業歌票選／百齡高中《夏至•未滿》

《夏至•未滿》

作詞：胡耀文

作曲：胡耀文

演唱：李昀潔、何康妮、黃柏瑋、宋知耘

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創作理念：

夏至未滿，其中夏至有兩種意思。

夏「至」，到達、來到之意。回想入學時拖著空行李，帶著興奮的心情，迎接新的學習旅程。如今我們載滿三年的回憶與知識，緩慢在夏天裡爬行的綠毛蟲，已拍打著雙翼，蝶影紛飛，準備前往下一趟旅行。夏天到了，但還沒有結束，如同我們的青春，我們的友情，我們的學習之路，會繼續走下去。

「夏至」兩字為另一種意義。時值夏至，北極圈及以北的地區太陽整日不落，象徵著我們的青春回憶會如同極圈的太陽一樣，持續閃耀發光。「夏至未滿」代表著在日不落前，我們持續締造回憶，直到畢業那天，我們將此永久收藏，也永保溫度。

此作品中，呈現出在學校裡所發生的日常，以及利用如煙如夢等字來詮釋在炎熱的季節裡，對於過往回憶的眷戀與珍惜。曲風以歡樂替代感傷，也更貼近百齡人的特質。願這首歌能為畢業生畫下完美的句點。

歌詞：

Verse 1

蟬聲 劃破湛藍的天空

熏風 敲響六月的鐘聲

眼神 四處不斷地狂奔

靈魂 逃離朗朗讀書聲

Pre-chorus 1

每天都想睡到自然醒

夢想考試題目都很親民

放學後的晚自習 煩惱吃什麼東西

發現抽屜載滿掛號信

彷彿回憶都重現在腦海裡

行囊準備就緒 換上好心情

為了夢無畏前行

Chorus

如煙如雨如夢如幻的夏季

畢業倒數的時間不斷流去

當我們走過 潮起潮落

歌頌青澀卻狂熱的旋律

-

綠意擁抱無邪的紅黃白綠

鳥語拂過喧鬧的頻率

夏至寫成詩篇 未完成的章節

未來 我們要銘記 今日別離

~Breakdown~

Verse 2

披著 青春無畏的倔強

換上 受汗水洗禮的堅強

Pre-chorus 2

盛夏拾起了一個夢

夢的故事我們一起改寫

雋永的日常 無眠的思念

被撥動的心弦

來回擺盪如同鞦韆

流淌夏日的光

夏至未滿了

蛻下白衫去翱翔

Chorus

如煙如雨如夢如幻的夏季

畢業倒數的時間不斷流去

當我們走過 潮起潮落

歌頌青澀卻狂熱的旋律

-

綠意擁抱無邪的紅黃白綠

鳥語拂過喧鬧的頻率

夏至寫成詩篇 未完成的章節

未來 我們要銘記 今日別離

Bridge

可能我來不及揮手道別

昔日歡樂的時光

鳳凰花湧動成盛夏

如波水漣漪

駐足在青春裡 (Chorus *2)

-

夏至寫成詩篇 未完成的章節

未來 我們要銘記

曾攜手走過的足跡