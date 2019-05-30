2019高校畢業歌票選／松山高中《故事記絮》



《故事記絮》

作詞：魏也恬

作曲：吳靖安

演唱：吳靖安、劉怡伶

創作理念：

我們為了離別而相遇，卻想著能握住青春的尾巴。

這些日子像燦爛煙火，飄入夢境，即使見不到，也永遠忘不了。

這是一首屬於我們的歌，聽著聽著，就能回到青春歲月。

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歌詞：

我們相遇 是初秋

熟悉之後 在春末

相片紀錄笑容

與誰約定承諾

作為朋友 我來過

繼續生活 你走後

也許天長地久

真的只是傳說

風吹過 突如其來的沉默

笑著卻無法阻止淚流 為什麼

在此刻 柳絮隨鐘聲飛落

能不能請你暫時 陪伴我

總在忙碌後才會珍惜平凡的貴重

歲月推我們成長而非丟失了自我

當現實的疼痛 磨去年少的衝動

是誰忘記曾經天真浪漫的初衷

總在跌倒時聽見身邊關心的問候

還是要放開你們雙手給我的溫柔

眷戀留在心中 從此我們向前走

再見校門口 抬頭望天空多 遼闊

留晚自習 配日落

明天早餐 幾點鐘

要躲裡面哪桌

最怕教官巡邏

若隱若現 小巷弄

活二社辦 的輪廓

希望時間倒流

回到霓虹夜空

都曾有 毫無原因的執著

信義區九點半的街頭 誰囉嗦

總忘了 準備期中和期末

太想念無憂無慮 的生活

總在忙碌後才會珍惜平凡的貴重

歲月推我們成長而非丟失了自我

當現實的疼痛 磨去年少的衝動

是誰忘記曾經天真浪漫的初衷

總在跌倒時聽見身邊關心的問候

還是要放開你們雙手給我的溫柔

眷戀留在心中 從此我們向前走

再見校門口 抬頭望天空多 遼闊

在故事的尾聲 是否還一樣單純

彩虹橋見證 唱著我們的青春