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代課老師帶女學生上摩鐵挨告　她求情「給他一次機會」判緩刑

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▲桃園市李姓男子前年在桃園市某國中擔任代課老師，竟帶女學生多次上摩鐵挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市李姓男子前年在桃園市某國中擔任代課老師，竟帶女學生多次上摩鐵挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名李姓男子前年擔任國中代課老師時，與班上一名女學生產生戀情，李私下帶女學生上摩鐵或在住處發生5次性行為，李於半年後離職，女學生向導師訴苦揭露這段不正常師生戀，女學生家長則向桃檢提告，李偵訊時坦承犯行並向女學生家長道歉認錯達成和解，女學生向法官求情給老師一次機會，桃園地院依妨害性自主判刑2年、緩刑5年，本案還可上訴。

桃園地院指出，未婚的26歲李姓男子於2017年在桃園市某國中擔任代課老師，當時與一名未滿14歲女學生私下交往成為男女朋友，同年2、3月間以平均每周1次、前後共5次帶女學生上摩鐵或在老師住處發生性關係，李任教半年後因故離職，2人連絡與見面機會驟減，女學生於去年5月向導師訴苦為情所困，才揭露與李交往情事，校方獲悉後主動成立性平調查小組調查屬實後，通報李師為不得聘任教職人員，女學生家長也提出防害性自主之訴。

檢警偵訊時，李坦承所有犯行，也私下向女學生與家長道歉，雙方亦達成和解；女學生在法庭上也向法官求情，希望給老師一次機會。

桃園地院酌量李並無前科、雙方當時係男女朋友關係，未使用暴力手段，依妨害性自主判刑2年、緩刑5年，另需在判決確定日起6個月內向公庫支付10萬元，應向指定之政府機關、機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體提供160小時之義務勞務。

市府教育局指出，校方於去年5月24日召開性平會，決議組成調查小組調查，調查後決議性侵害屬實，李已於前年3月離職，依《教師法》規定，經報請主管機關核定後，列為教育人員任用條款之不得聘任之人員；女學生已於國中畢業，教育局已商請就讀學校對學生進行關懷輔導。

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關鍵字：代課老師,女學生,摩鐵,緩刑

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