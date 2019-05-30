小吃部找「圍事仔」逼檯費！　他持鐮刀砍殺老闆娘剁少爺手筋

記者陳玉／台中報導

台中東勢28日晚間9點多傳出KTV酒後鬧事砍人2傷，但30日有民眾匿名私訊臉書《爆料公社》指出，該處為「小吃部」，實情是吳男不要點某位小姐，但蘆姓老闆娘硬把某小姐塞到包廂坐檯，吳結帳時發現多了該小姐的坐檯費，認為自己遭「灌單」不願付錢，蘆請圍事到場，才會爆發吳持鐮刀衝回店內砍人的驚悚行為；對此，警方查證為吳與2友人在包廂內酒後起口角，店員制止不成，蘆女上前制止才引起吳男不滿。

▲吳男持刀砍傷蘆姓老闆娘（右圖）、賴姓男員工（左圖），所幸2人送醫後無生命危險。（圖／翻攝自《爆料公社》）



東勢警分局東勢所長陳奕文向《ETtoday新聞雲》記者表示，當時吳男與2名友人在包廂內喝酒，幾杯黃湯下肚後3人起口角進而互相叫囂，店員聽聞爭執聲第一時間上前制止無效，蘆姓老闆娘才把3人「請出門」，而吳男從家中拿了長柄鐮刀再度返回店內一陣揮砍，造成蘆女、賴姓男員工受傷。

▲▼吳男（紅圈處）持刀砍人後酒駕逃跑，一度拒檢遭警破窗、噴辣椒水後高舉雙手投降。（圖／記者陳玉翻攝）



陳奕文指出，賴男左手韌帶及肌腱斷裂，但意識清楚，事發當下有到院詢問賴男事發過程，確實為吳酒後起口角不滿被「掃地出門」才會持鐮刀返回店內揮砍，否認爆料中指出「被灌單起殺機」及受傷的是「少爺」，強調「真的沒有這件事啦！」

陳奕文也說明，像該KTV若有紛爭多的是私下解決，但吳持鐮刀砍傷2人後還酒駕逃跑，員警攔查時還拒檢，行為囂張，警才會破窗、噴辣椒水逮人，而事後吳雖對警稱「當時喝太醉記不得發生什麼事」想要矇混帶過，訊後依殺人未遂、公共危險、毀損等罪送辦，法院聲押獲准。

網友也留言表示「如果事實是這樣的話，我只能說，三好+一好」、「夜路走多一定會遇到鬼的」、「不是剛好而已嗎」。

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