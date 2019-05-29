雲林女兒支持雲林女婿！　張麗善領「最強陸軍」挺韓國瑜

▲張麗善一席話被外界認為公開挺韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／雲林報導

國民黨內總統初選競爭激烈，由於雲林縣「張家班」掌握全國農漁會系統，基層實力不容小覷，甚至到了「喊水會結凍」的程度，讓投入初選的參選人不得不積極爭取張家班的支持。雲林縣長張麗善28日受訪時表示，韓國瑜表現優秀，更笑稱，「雲林女兒支持雲林女婿」，被外界視為表態支持韓國瑜，而雲林縣議長沈宗隆也大動作挺韓！

外傳前花蓮縣長傅崐萁最近低調拜訪國民黨7位女性縣市首長，希望能串連起來力挺韓國瑜。針對此說法，張麗善28日在議會行程結束後接受媒體訪問，她說傅崐萁老縣長不管是對雲林、台灣關心都是不遺餘力，她和其他女性縣市首長都有很好的姊妹情誼，「韓國瑜的表現非常優異，也贏得許多民眾支持，身為雲林女兒支持雲林的女婿，是件天經地義的事情，無庸置疑」。

▲張麗善表示支持韓國瑜是一件天經地義的事情。（圖／記者傅誠攝）

「雲林女兒支持雲林女婿！」這一席話也被外界視為張麗善在公開表態挺韓，另外，雲林縣議會議長沈宗隆日前更大動作串聯跨黨派議員，聲援韓國瑜，29日上午在雲林縣議會大廳舉行「雲林縣跨黨派支持阮ㄟ女婿韓國瑜」記者會。

至於鴻海集團董事長郭台銘19、20日才到雲林走透透，被視為前進韓國瑜大本營「拔樁」，張麗善幾乎全程陪同。張對此回應，不管黨內任何總統擬參選人，只要能到雲林關懷、瞭解雲林縣的狀況，表達未來台灣整個方向，這就代表對雲林人的尊重，她當然要以禮相待，讓對方感受到雲林人的熱情。被外界認為是不可忽視的陸軍力量張家班，一舉一動都格外引人注目！

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