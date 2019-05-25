影／2020總統起手式！韓國瑜宣布：61凱道造勢我會到！

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

在韓粉串連下，韓國瑜首場總統初選造勢，決定在6月1號，並且選在台北市凱達格蘭大道舉辦「決戰2020，贏回台灣」誓師大會，對此高雄市長韓國瑜也正式表示，他當天會出席。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長韓國瑜25日也表示：「有好幾十個團體、群組，自發性的後援會組織起來，然後申請凱道，希望我能夠參加，那我也同意，我也非常的感謝他們，所以6月1號會參加。」

對此，高雄市不少市議員紛紛跳出來痛批韓國瑜已「無心市政」，而韓國瑜也在25日中午於臉書發表聲明，強調這次的活動是由數十個韓粉團體及支持群眾所組成的庶民韓粉後援會舉辦，並且派出代表邀請他參加。

此外，韓國瑜也提到，「將在六月一日在凱道和大家站在一起，表述近日的心路旅程及感想」，而這群支持者對中華民國的命運及未來走向充滿焦慮，也體認到2020總統大選是中華民國的生死存亡之戰，他非常感謝這些群眾的熱情支持，「他們守護中華民國的熱情與決心令人動容」。

至於訪日的台北市長柯文哲，受訪時酸韓國瑜說，他政治一百分丶經濟零分。韓國瑜表示，尊重柯的講法。

韓國瑜臉書也於25日發表幾項活動聲明，其聲明內容如下

一、六月一日總統府前凱道的集會活動，是由數十個韓粉團體及支持群眾所組成庶民韓粉後援會所共同舉辦，他們有派代表來邀請我。

二、國瑜將在六月一日在凱道和大家站在一起，表述近日的心路旅程及感想。

三、這群支持者對中華民國的命運及未來走向充滿焦慮，也體認到2020總統大選是中華民國的生死存亡之戰。

四、再度感謝這些自發性團體與群眾的熱情支持，他們守護中華民國的熱情與決心令人動容。