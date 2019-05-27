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韓國瑜號召15萬人上凱道　2千隻喇叭助陣「庶民總統大進場」

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▲▼韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲韓國瑜去年九合一大選在鳳山造勢。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月1日確定出席由韓粉舉辦的「決戰2020．贏回台灣」造勢大會。根據造勢晚大會流程規劃，主辦單位預計有15萬人到會場，活動中還特別準備要用2千支喇叭，讓韓國瑜在熱鬧氣氛下以「庶民總統」之姿大進場，希望重現去年選高雄市長時「三山造勢」的萬人盛況。

這場由各界挺韓的粉絲們一起串連舉辦的「決戰2020．贏回台灣」大會師活動，於6月1日舉辦，地點辦在凱達格蘭大道，據知情人士透露，民團在申請路權時刻意降低政治性，因理由以及資料不齊全，也太過於神秘，警方原先不受理，直到民團坦承會有政治人物出席時，警方在評估維安等因素之後，才決定予以放行。

下一代幸福聯盟,反同婚,凱道遊行,空拍大景（圖／記者季相儒攝）

▲凱達格蘭大道空景圖。（圖／記者季相儒攝）

根據流程規劃，當天的主持人有表態挺韓的台北市議員王欣儀跟王鴻薇等一共六位，從早上11點開始工作人員就定位彩排，下午1點各團體紛紛進場，主辦單位預估有15萬人入場，接著到下午4點，會場將播放去年韓國瑜「三山造勢」的影片，以喚起所有支持者的熱情。

▲去年九合一大選，韓國瑜在鳳山造勢現場人山人海。

在韓國瑜進場的橋段安排方面，當下午5點一到，韓國瑜將在民眾的歡呼聲及喇叭聲中簇擁進場，現場還備有150位旗手幫忙開道，一起吶喊「庶民總統韓國瑜」，最後韓國瑜會上台致詞，和支持者一起呼完口號後，活動預計於下午6點落幕。

對於韓粉們熱情相挺，韓國瑜25日表示，「將在六月一日在凱道和大家站在一起，表述近日的心路旅程及感想」，而這群支持者對中華民國的命運及未來走向充滿焦慮，也體認到2020總統大選是中華民國的生死存亡之戰，他非常感謝這些群眾的熱情支持，「他們守護中華民國的熱情與決心令人動容」。

▲▼0524_市政總質詢聯訪_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

這場活動為韓國瑜坦承接受黨徵召參選2020總統大選後的首場造勢大會師，外界也好奇幕後的主辦人是何許人也？前立委蔡正元在參加電視台政論節目時透露，幕後主辦人是妙天禪師，已經籌備了一兩個禮拜，也發落相關人員去租借場地等設備。

不過，妙天禪師被揭露為幕後主辦人之一，不免讓人有其他遐想，韓國瑜27日出面解釋，活動有好幾個團體聯合主辦，有企業的、有宗教的，「妙天禪師只是其中之一」，也對所有幫忙得團體表達感謝之意。

對於韓國瑜公開聲稱妙天禪師是大會師活動的主辦人之一，妙天所屬的國會政黨聯盟黨27日透過臉書回應，「本次活動與本黨以及主席本人並無關係」。

▲▼妙天,韓國瑜。（圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

▲妙天、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

延伸影音...

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關鍵字：韓國瑜,妙天,妙天禪師,2020

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