獨／韓國瑜61造勢流程曝光！申請路權理由太神秘...曾遭警打槍

記者徐政璿／台北報導

國民黨將於7月決定總統參選人，各陣營也開始積極出招，高雄市長韓國瑜6月1日將出席由韓粉舉辦的「決戰2020．贏回台灣」造勢大會。根據規劃，活動將當天下午14時開始，韓國瑜會在17時伴隨著鳴鼓聲大進場。據了解，民團在申請路權時刻意降低政治性，申請理由太過於神秘，一開始遭到警方打槍。

▲高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

根據韓國瑜造勢大會規劃，「決戰2020．贏回台灣」造勢大會將於6月1日下午14時開始，主持人為台北市議員戴錫欽、王鴻薇、王欣儀，以及新北市議員唐慧琳，而國民黨立委、市議員、企業界代表也都會參與。韓國瑜預計在17時伴隨著鳴鼓聲大進場，在進場前還會先播放去年選戰「三山造勢」的影片，活動預計18時結束。

據了解，這次民團申請凱道路權的主題為「致力推廣國民之品德教育，並推動文化交流與學習，俾促進世界和平，所舉辦的公益活動」。主辦單位將於在5月31日23時搭設舞台，準備了超過1萬張紅色塑膠椅，帳篷20頂，預計超過3萬人參與。

根據知情人士透露，民團在申請路權時刻意降低政治性，因理由以及資料不齊全，也太過於神秘，警方原先不受理，直到民團坦承會有政治人物出席時，警方在評估維安等因素之後，才決定予以放行。

韓國瑜針對6月1日總統府前凱道的韓粉全國大會師活動聲明如下：

1.6月1日總統府前凱道的集會活動，是由數十個韓粉團體及支持群眾所組成庶民韓粉後援會所共同舉辦，他們有派代表來邀請我。

2.國瑜將在6月1日在凱道和大家站在一起，表述近日的心路旅程及感想。

3.這群支持者對中華民國的命運及未來走向充滿焦慮，也體認到2020總統大選是中華民國的生死存亡之戰。

4.再度感謝這些自發性團體與群眾的熱情支持，他們守護中華民國的熱情與決心令人動容。