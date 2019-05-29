吳敦義愛將「國民黨諸葛亮」遭追債　兒玩「地下賭盤」欠百萬人間蒸發

▲深受國民黨主席吳敦義（圖）信任的世新民調中心主任梁世武，兒子遭爆欠百萬賭債。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統大選氣氛越來越熱，藍綠到底要派誰出馬競選，大家都很好奇。國民黨人選目前都還沒決定，就傳出有「國民黨諸葛亮」之稱的世新民調中心主任梁世武，兒子積欠賭債被上門討債的醜聞。

根據《周刊王》報導，梁世武因為做了一份「郭台銘、韓國瑜差距伯仲之間」的民調，引起關注。根據了解，梁世武除了世國民黨科學策士外，還深受黨主席吳敦義信賴。吳敦義過去就多次憑著梁世武的民調結果布局選戰，因此外界也稱梁世武為國民黨諸葛亮。

▲世新大學外觀。（圖／翻攝Google map）

不過梁世武卻被批踢踢鄉民爆料指出，梁世武的兒子頂著老爸的名聲，在外借錢投資欠債百萬，然後搞消失。網友透露梁世武兒子欠債與賭有關外，還透露金額百萬元以上。

一名熟知內情的道上人士表示，梁世武兒子4年前因為想要與東南亞某廠商合作推出新機能飲料，但欠缺資金與爸爸商量後被拒，父子兩因此鬧的不可開交。梁世武兒子也因此轉戰地下賭盤，最後輸上百萬，引來討債集團找上梁世武，梁世武只能報警驅離，兒子也因此成了通報失蹤人口。

▲梁世武（右一）。（圖／ETtoday資料照）

對此爆料，世新大學民調中心工作人員表示，梁世武近期都不願接受任何採訪，至今仍無回應。