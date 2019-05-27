快訊／妙天打臉韓國瑜　6月1日凱道造勢「與我無關」

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高雄市長韓國瑜將在6月1日北上凱達格蘭大道，參加「決戰2020，贏回台灣」誓師大會，前立委蔡正元26日爆料，幕後主辦人是妙天禪師，而韓國瑜也在27日坦承「妙天禪師是其中之一」。針對妙天被說是主辦人，國會政黨聯盟黨回應，「本次活動與本黨以及主席本人並無關係」。





▲妙天、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

蔡正元26日在參加電視台政論節目時透露，這場大會師是「妙天禪師就交代我們做一些籌備的工作，所以我們就去凱達格蘭大道租借場地，然後去租借舞台、燈光、音響、電視牆等等，還有所有集會所必要的一些物品，那這個準備了有一兩幾個禮拜了」。

韓國瑜27日在議會接受媒體訪問時表示，6月1日的是好幾個團體聯合主辦，有企業的、有宗教的，有很多社團自己組織起來想辦一個後援大會，「其實有好多團體，妙天禪師只是其中之一，我是被動被邀請的，這些團體我都是非常感謝，我覺得支持韓國瑜的人，這段時間以來，很希望跟我見見面，大家聽聽我們講話，表述自己一些理念跟意見，妙天禪師是其中之一」。

雖然韓國瑜說，妙天只是其中一個，間接承認造勢活動和妙天有關係，但國會政黨聯盟卻在27日發聲明指出，針對媒體報導有「韓粉」委託主席，為高雄市長韓國瑜舉辦6月1日的誓師大會一事，主席妙天重申，本次活動與本黨以及主席本人並無關係。

國會政黨聯盟聲明稱，關於妙天對於總統大選候選人是否有屬意支持者，以及傳主席曾與各方候選人會面？妙天表示，目前並無特定支持對象，本黨一直秉持「人道主義」、「要給人民過好日子」之核心價值，因此對各方人才持廣納態度，只要理念相同、對人民有最大福祉，與各方均有合作空間。

▼國會政黨聯盟主席妙天表示，6月1日造勢活動與本黨以及本人並無關係。（圖／翻攝自國會政黨聯盟臉書粉專）

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