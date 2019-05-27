　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／倒帶看韓國瑜夜襲「三山造勢」　當時背板還跟王金平手牽手

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜在《國旗歌》中離場。（圖／ETtoday照片）

▲韓國瑜「三山造勢」。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月1日準備出席選總統凱道10萬人造勢大會，該活動安排韓國瑜要以「庶民總統大進場」方式，搭配戰鼓齊響、2000支喇叭齊鳴，以及150名旗手開道入場，且規劃在現場播放韓國瑜當時競選高雄時的「三山造勢」影片，讓大家回憶2018年韓國瑜造勢活動的人氣爆表的盛況。

根據6月1日「決戰2020，贏回台灣」挺韓造勢大會流程顯示，活動時間為下午3時整至6時整，地點在凱達格蘭大道。活動過程中，在下午4時將播放約10分鐘的「三山造勢」影片，隨後會有重要代表性人物上台致詞，到了下午5時則是整個造勢活動的高潮，也就是韓國瑜進場，一直到下午5時50分開始舉戰旗、呼口號，並且結束活動。

▲▼韓國瑜17日鳳山造勢，空拍畫面。（圖／ETtoday）

▲韓國瑜鳳山造勢。（圖／ETtoday資料照）

值得一提的是，由於韓國瑜去年在競選高雄市長時的三山造勢活動，效果空前驚人，因此這一回在凱道造勢的活動，也特別安排了回顧影片的橋段。

當時的三山造勢活動，第一站在10月26日於鳳山舉行，當時現場周圍擠得水洩不通，2萬個座位也通通坐滿，主辦單位甚至對外表示有超過3萬人到場共襄盛舉，雖然警方保守估計會場內至少有1.5萬人，但從外圍與空拍照來看，萬頭鑽動的畫面的確難以估算。

韓國瑜在台上不斷高喊「偉大的高雄市人民」，要大家一起讓高雄市再度偉大起來。他說，高雄市睡太久了，因為沒有錢也沒有足夠工作機會，青年都往遠方飄，現在高雄要清醒了，要擺脫又老又窮的命運，迎向富庶和光明。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜三山造勢第一站－鳳山 。（圖／記者洪靖宜攝）

三山造勢第二站為旗山，2018年11月8日當天湧入3萬多名民眾熱挺，韓國瑜入場時被熱情粉絲包圍，短短50公尺就走了近20分鐘。韓國瑜上台後說，「我們偉大的高雄市民又再次勇敢站出來！」、「韓國瑜的競選團隊半年前不被看好，我們一步一腳印，慢慢往高雄市，今天已經轟動全台灣。」、「當時大家都唱衰，大概從3、5、8千人吧，看看現場！每雙眼睛都閃閃發光，充滿期待、可望高雄改變的眼神，期待偉大的高雄重新站起來。」

讓人不得不注意的是，韓國瑜旗山造勢那時候原訂8日晚間6點30分開始，但會場旁從中午開始就有商販入駐，下午4時許就已經湧入了大量粉絲，現場1萬個座位立刻就被坐滿，晚間7點許更超過了3萬多人支持；韓國瑜就在《夜襲》歌聲、支持者「凍蒜」聲中進場，現場國旗海四處飛舞，短短50公尺就走了近20分鐘。

▲▼韓國瑜在旗山造勢，現場民眾不時揮舞國旗。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜旗山造勢。（圖／ETtoday資料照）

造勢活動結束前，活動現場還一度熄燈讓粉絲們舉起「手機燈海」，接著由韓國瑜起音帶大家唱《愛拚才會贏》，整個晚會在宛如閃亮的星夜下正式結束。而且最讓人另眼相看的是，活動晚間8時20分許結束後，短短1小時內就把場地復原，草地上幾乎看不到一個垃圾。

在三山造勢的最後一站岡山，場面自然是比前兩場更盛大，原定2018年11月14日要舉辦，民眾早在前一天就到場搭帳篷卡位周邊攤商也提前搶位，當天上午場地附近街道不少支持者與攤販已到場，也有民眾到大舞台前打卡留念。

▲▼國民黨高雄市長候選人韓國瑜晚間在岡山區河堤公園舉行造勢大會，短短150公尺走了快15分鐘。韓國瑜抵達舞台時，主辦單位也宣佈現場人數突破10萬人次。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜岡山造勢。（圖／ETtoday資料照）

主辦單位當時表示，韓國瑜決戰三山的最終站還是要繼續唱歌，但這次改唱國旗歌，而且韓國瑜一出現就人潮擁擠失控的支持大進場，同樣不能免，場子要熱，就要從進場開始。

另外，現場只準備2萬5千張椅子，但預估人潮將落在5萬人間，不排除會有10萬支持者到場，擔心1公里外的捷運站、火車站人潮擠爆，除了前2場都有的義勇計程車隊，這次還多了義勇機車隊助陣；岡山捷運站有30輛的計程車以及50部機車，免費接駁民眾。警方則是派出數10名警力以及20幾名義交在外圍交通管制，還有上百名的預備警力以及保護候選人的維安人員，幾乎屬高維安規格。

▲看到十萬群眾支持，韓國瑜眼眶泛淚高喊：「人民做主」 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜眼眶泛淚。（圖／地方中心翻攝）

最後現場大約聚集了7萬支持者，韓國瑜在《夜襲》歌聲下進場，引發支持者騷動，短短200公尺路程走了將近18分鐘，嗨翻支持者。韓國瑜也被粉絲的熱情感動，上台後一度眼眶泛紅、語氣哽咽說不出話，直到情緒平復後才繼續致詞。

韓國瑜強調，「韓國瑜現象」是大家把心裡的話講出來，絕不是迷幻藥，而是老百姓已經受不了了，日子太辛苦了，「高雄人為什麼要忍受貧窮？為什麼大家都把希望放在我身上，民進黨他們還不了解，天下乞丐，誰決定乞丐？如果皇帝有德有能，民生富庶，社會祥和，哪裡來的乞丐？」

隨後，韓國瑜跟大家一起高唱「愛拼才會贏」，但要求一起把最後一句台詞改成「愛贏才會拼」，主持人又請現場十萬人群眾再打開手機燈光，韓國瑜看到手機燈光後直說「很水」。接續在這首歌之後，韓國瑜又跟現場群眾合唱了另外一首歌「你是我的兄弟」，整場造勢活動就在歌聲當中落幕。

▼韓國瑜岡山燈海。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

▲▼韓國瑜岡山燈海。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

 

【想看更多韓國瑜六一造勢相關新聞...】

► 韓國瑜首場「總統初選」造勢活動6月1日登場　估湧10萬人
► 韓國瑜61造勢流程曝光！申請路權理由太神秘...曾遭警打槍
► 2020總統起手式！韓國瑜宣布：61凱道造勢我會到！

【還想看更多...】

► 韓國瑜號召15萬人上凱道　2千隻喇叭助陣「庶民總統大進場」
► 倒帶看韓國瑜夜襲「三山造勢」　當時背板還跟王金平手牽手
► 妙天打臉韓國瑜　6月1日凱道造勢「與我無關」

ET快訊
薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」　憶愛妻：一路上請妳跟好唷
前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜驚爆：是不是裝監聽器監控新市長

關鍵字：三山造勢,韓國瑜,國民黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

杜絕街頭暴力有決心！80%新北市民滿意警察整體服務

遭指向民進黨求官　雷倩怒控：「假韓粉攻擊」言詞卑劣

果然是媽媽市長　盧秀燕：4年內增設180班公幼14所公托

議員問贊成柯文哲選總統請舉手　台北市政府官員沒有人舉

6/1凱道挺韓國瑜！北高一日往返ＯＯＯ元價碼曝　旅行社：是真的

快訊／妙天打臉韓國瑜　6月1日凱道造勢「與我無關」

六一上凱道決定「韓國瑜總統之路」　黃暐瀚：破十萬初選算是結束了

「我很不想選總統」　柯文哲：別人領導國家更危險

影／倒帶看韓國瑜夜襲「三山造勢」　當時背板還跟王金平手牽手

前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜驚爆：是不是裝監聽器監控新市長

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

杜絕街頭暴力有決心！80%新北市民滿意警察整體服務

遭指向民進黨求官　雷倩怒控：「假韓粉攻擊」言詞卑劣

果然是媽媽市長　盧秀燕：4年內增設180班公幼14所公托

議員問贊成柯文哲選總統請舉手　台北市政府官員沒有人舉

6/1凱道挺韓國瑜！北高一日往返ＯＯＯ元價碼曝　旅行社：是真的

快訊／妙天打臉韓國瑜　6月1日凱道造勢「與我無關」

六一上凱道決定「韓國瑜總統之路」　黃暐瀚：破十萬初選算是結束了

「我很不想選總統」　柯文哲：別人領導國家更危險

影／倒帶看韓國瑜夜襲「三山造勢」　當時背板還跟王金平手牽手

前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜驚爆：是不是裝監聽器監控新市長

小雇主違勞基法擬免罰　立委點名5地方政府Say No「徒增困擾」

萌度破表！超可愛巨大Q版貓頭鷹　現身南投山間部落稻田

奇景！鹿草余慈爺廟聖誕　300棚布袋戲+歌仔戲高鐵下演出

被北捷清潔工狂揍...網不挺批活該！督導女兒「還原真相」哭了：我媽沒有錯

下月起三星雲端免費儲存空間剩5GB　既有用戶不受影響

前AIT處長包道格訪高雄　韓國瑜：台灣絕不當Troublemaker

JYP朴軫永看TWICE演唱會「興奮拿出手機」　下一秒被保全帶開GG了

中職／兄弟14戰2勝排頭變老三　投手崩盤、打擊又不振

炸物也變減肥餐！外食族照樣「狂鏟15kg」...一日菜單曝

這3個地方代表美麗的基礎　只要顧好了世上就沒有醜女人

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

罵議員垃圾　柯文哲：向議會道歉

館長轟同志專班　盧崑福嗆提告

高嘉瑜自誇「可以唱跨年」　網：..

韓國瑜被打臉？妙天：造勢與我無..

孫大千列蔡英文對台十大傷害

韓國瑜：總統就職典禮也可在高雄..

議員：贊成韓選總統舉手　只有他..

批蔡多於大陸？柯文哲「做好是應..

館長批評問政可以忍　罵到我媽就..

前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜..

韓國瑜連3場萬人造勢　朱立倫：..

萬安演習陸、海、空注意事項一次..

網路溫度計／蔡英文、賴清德負評..

談軍公教年改　郭台銘：餅做大再..

更多熱門

相關新聞

贊成柯文哲選總統？官員全不舉手

高雄市長韓國瑜表態參選國民黨總統黨內初選，有議員27日質詢時詢問在場官員贊成韓國瑜轉換跑道選總統的請舉手；備詢官員沉默，現場傳出尷尬笑聲、騷動，只有韓國瑜一人舉起手。台北市議員27日下午也詢問柯市府官員，贊成柯文哲選總統的舉手？現場同樣沒有官員舉手。

凱道挺韓國瑜　旅行社推北高一日遊ＯＯＯ元

拍扁麵包師改挺韓　鳳荔酥包裝放Q版韓總

韓國瑜被打臉？妙天：造勢與我無關

六一上凱道挺韓國瑜　黃暐瀚：破十萬初選算是結束

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反讚…結果大逆轉

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面