影／倒帶看韓國瑜夜襲「三山造勢」　當時背板還跟王金平手牽手





▲韓國瑜「三山造勢」。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月1日準備出席選總統凱道10萬人造勢大會，該活動安排韓國瑜要以「庶民總統大進場」方式，搭配戰鼓齊響、2000支喇叭齊鳴，以及150名旗手開道入場，且規劃在現場播放韓國瑜當時競選高雄時的「三山造勢」影片，讓大家回憶2018年韓國瑜造勢活動的人氣爆表的盛況。

根據6月1日「決戰2020，贏回台灣」挺韓造勢大會流程顯示，活動時間為下午3時整至6時整，地點在凱達格蘭大道。活動過程中，在下午4時將播放約10分鐘的「三山造勢」影片，隨後會有重要代表性人物上台致詞，到了下午5時則是整個造勢活動的高潮，也就是韓國瑜進場，一直到下午5時50分開始舉戰旗、呼口號，並且結束活動。

▲韓國瑜鳳山造勢。（圖／ETtoday資料照）

值得一提的是，由於韓國瑜去年在競選高雄市長時的三山造勢活動，效果空前驚人，因此這一回在凱道造勢的活動，也特別安排了回顧影片的橋段。

當時的三山造勢活動，第一站在10月26日於鳳山舉行，當時現場周圍擠得水洩不通，2萬個座位也通通坐滿，主辦單位甚至對外表示有超過3萬人到場共襄盛舉，雖然警方保守估計會場內至少有1.5萬人，但從外圍與空拍照來看，萬頭鑽動的畫面的確難以估算。

韓國瑜在台上不斷高喊「偉大的高雄市人民」，要大家一起讓高雄市再度偉大起來。他說，高雄市睡太久了，因為沒有錢也沒有足夠工作機會，青年都往遠方飄，現在高雄要清醒了，要擺脫又老又窮的命運，迎向富庶和光明。

▲韓國瑜三山造勢第一站－鳳山 。（圖／記者洪靖宜攝）

三山造勢第二站為旗山，2018年11月8日當天湧入3萬多名民眾熱挺，韓國瑜入場時被熱情粉絲包圍，短短50公尺就走了近20分鐘。韓國瑜上台後說，「我們偉大的高雄市民又再次勇敢站出來！」、「韓國瑜的競選團隊半年前不被看好，我們一步一腳印，慢慢往高雄市，今天已經轟動全台灣。」、「當時大家都唱衰，大概從3、5、8千人吧，看看現場！每雙眼睛都閃閃發光，充滿期待、可望高雄改變的眼神，期待偉大的高雄重新站起來。」

讓人不得不注意的是，韓國瑜旗山造勢那時候原訂8日晚間6點30分開始，但會場旁從中午開始就有商販入駐，下午4時許就已經湧入了大量粉絲，現場1萬個座位立刻就被坐滿，晚間7點許更超過了3萬多人支持；韓國瑜就在《夜襲》歌聲、支持者「凍蒜」聲中進場，現場國旗海四處飛舞，短短50公尺就走了近20分鐘。

▲韓國瑜旗山造勢。（圖／ETtoday資料照）

造勢活動結束前，活動現場還一度熄燈讓粉絲們舉起「手機燈海」，接著由韓國瑜起音帶大家唱《愛拚才會贏》，整個晚會在宛如閃亮的星夜下正式結束。而且最讓人另眼相看的是，活動晚間8時20分許結束後，短短1小時內就把場地復原，草地上幾乎看不到一個垃圾。

在三山造勢的最後一站岡山，場面自然是比前兩場更盛大，原定2018年11月14日要舉辦，民眾早在前一天就到場搭帳篷卡位周邊攤商也提前搶位，當天上午場地附近街道不少支持者與攤販已到場，也有民眾到大舞台前打卡留念。

▲韓國瑜岡山造勢。（圖／ETtoday資料照）

主辦單位當時表示，韓國瑜決戰三山的最終站還是要繼續唱歌，但這次改唱國旗歌，而且韓國瑜一出現就人潮擁擠失控的支持大進場，同樣不能免，場子要熱，就要從進場開始。

另外，現場只準備2萬5千張椅子，但預估人潮將落在5萬人間，不排除會有10萬支持者到場，擔心1公里外的捷運站、火車站人潮擠爆，除了前2場都有的義勇計程車隊，這次還多了義勇機車隊助陣；岡山捷運站有30輛的計程車以及50部機車，免費接駁民眾。警方則是派出數10名警力以及20幾名義交在外圍交通管制，還有上百名的預備警力以及保護候選人的維安人員，幾乎屬高維安規格。

▲韓國瑜眼眶泛淚。（圖／地方中心翻攝）

最後現場大約聚集了7萬支持者，韓國瑜在《夜襲》歌聲下進場，引發支持者騷動，短短200公尺路程走了將近18分鐘，嗨翻支持者。韓國瑜也被粉絲的熱情感動，上台後一度眼眶泛紅、語氣哽咽說不出話，直到情緒平復後才繼續致詞。

韓國瑜強調，「韓國瑜現象」是大家把心裡的話講出來，絕不是迷幻藥，而是老百姓已經受不了了，日子太辛苦了，「高雄人為什麼要忍受貧窮？為什麼大家都把希望放在我身上，民進黨他們還不了解，天下乞丐，誰決定乞丐？如果皇帝有德有能，民生富庶，社會祥和，哪裡來的乞丐？」

隨後，韓國瑜跟大家一起高唱「愛拼才會贏」，但要求一起把最後一句台詞改成「愛贏才會拼」，主持人又請現場十萬人群眾再打開手機燈光，韓國瑜看到手機燈光後直說「很水」。接續在這首歌之後，韓國瑜又跟現場群眾合唱了另外一首歌「你是我的兄弟」，整場造勢活動就在歌聲當中落幕。

▼韓國瑜岡山燈海。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

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