嫌60元便當菜量少！老闆給2倍...她飯倒掉「吃不飽阿」　留紙條：配菜多1道

▲以60元便當來說，這樣的配菜相當豐富。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名便當店老闆昨日發文訴苦，有位客人老是嫌60元便當菜量不夠，要求配菜得增加3倍份量，同時希望飯少；而老闆盡可能滿足她，但對方仍不滿意，甚至寫紙條「建議」，希望配菜能再增加一道，超厚臉皮的態度令人傻眼，重點是她還會將吃不完的飯倒掉。

老闆在「爆廢公社」提到，他們是學生餐廳，一份便當60元，可以免費加飯，昨天有位客人嫌配菜太少，又希望飯給少一點，於是她依照要求，做少飯並給2倍菜量，沒想到對方還是不滿意，將剩下的飯倒掉後，竟寫了張紙條。

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紙條上說道，「你好！我每次吃你們家的餐點，都有吃不飽的現象，所以我都會再加點菜或單點其他東西，這是我個人意見，我建議，可以將菜的量都增加一些，或由3道菜改至4道菜」，同時還畫出示意圖，提供店家參考。

▲該名學生寫紙條建議店家。（圖／翻攝自爆廢公社）

老闆無奈表示，「當面詢問之後才知道，她是覺得菜的份量不夠，但她不喜歡吃白飯，所以要求我們，配菜要放比平常多3倍份量給她，飯少一點沒關係，這樣她才吃得飽，前提是一樣要算她60元。」

網友們看完都怒了，「這種奇葩的想法到底是怎樣教育出來的」、「把60塊當600塊在吃嗎」、「這價格已經很便宜了」、「有時候對這種客人不用太好，會得寸進尺，我本身也是賣便當的，也遇過類似的客人，我回他吃不飽你可以再買一份哦」、「茅坑很多...自己挖」、「叫她吃大便吧！一口就飽了…老闆別理這種無理要求的人」。

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