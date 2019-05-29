　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　（圖／爆料公社）

▲阿伯珍藏軍服超過60年，臂章階級意外引起網友討論。（圖／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

有男網友在臉書貼出數張照片，表示老伯伯一件軍服保存超過一甲子，但他不清楚臂章上的軍階，希望專業網友幫忙解惑。沒想到文章一出，答案眾說紛紜，直到有網友貼出軍階表，真相才豁然開朗。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出3張照片，從中可見老伯伯身著軍裝，英姿挺拔，而且軍服上還繡著斑駁的臂章，但卻是60年代早期的軍階配置，讓他難以判斷是什麼階級，「求解誰知道這個老杯杯是什麼軍職退伍的，一件軍服可以保存超過一甲子。」

▲▼阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　（圖／爆料公社）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「軍服對那些老兵來說是一種榮耀所以才會特別保存」、「這些都是真英雄」、「這樣打過仗的老兵才該領終身俸」、「可以站三七步叫你立正的階級」、「搞不好星星都得叫他學長。」

第一時間有人指稱，「三粗三細特級士官長，二戰過後的職稱」、「一等士官長，頂天老頭」、「有勳章的士官長現在，很多將軍應該都沒有那勳章了吧」、「這個稱為一級士官長，以前當兵時見過，在民國73年時這些老士官長已經全面退伍。」

不過，隨後有網友貼出早期的軍階表指正，「這是上士臂章啦！士官長是紅底的，那個年代稱『紅標』」、「應該是封頂的上士」、「舊型上士」、「這是早期臂章，士官長是紅標」，讓不少人紛紛直呼「長知識了」，掀起熱議。

▼有網友翻出士官臂章沿革的軍階對照表，指老伯退伍時應該是上士。

▲▼阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　（圖／爆料公社）

ET快訊
差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」
蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出

關鍵字：軍服,臂章,士官長,上士

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　

《哥吉拉II怪獸之王》開箱／4大怪獸世紀同框⋯最後30分鐘感動到哭！片尾有2個彩蛋

阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　

加拿大愛德蒙頓一日遊攻略　朝聖北美最大購物中心「800間店逛到腳軟」

美的好朋友爆黑幕！柳林瑋37分滅火片瘋傳　王奕凱：這樣算詐欺吧

日本首相安倍晉三6月訪問伊朗　調解衝突促「美伊面對面」

室友樓下跟女友吵架！他錄影「精湛43秒解說」超神　網笑翻：買女方贏

才剛說「過勞」是病況　WHO澄清：講錯了…改口「職業現象」

超簡單「4招」消屁股、大腿後方橘皮，穿上短褲好自信

法網／大坂直美吞蛋後拒絕爆冷　驚險逆轉闖進次輪

中職直播／伍鐸傷癒重返先發　對決統一土投施子謙

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

新奇熱門新聞

溪頭飯店驚見紅衣女　翹腳坐藏衣..

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓..

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

總統府藏屍骨！命理師：樑上全是..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

女友被嫌豬　霸氣男友一句話秒殺

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

挖怪獸級金塊　專家嚇：價值20..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

川普曾上WWE摔角　被賞斷頭台

真實版「安娜貝爾」封印在博物館

素食酒吧將推出「裸體之夜」

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

更多熱門

相關新聞

上士不滿上尉管教　「出拳毆後腦+腳踹尾椎」判6個月

海軍陸戰隊一名楊姓上士去年3月，因不滿郭姓上尉的領導方式，出拳毆打對方後腦勺，甚至腳踹尾椎，造成頭部外傷、背部鈍挫傷。楊男事後遭部隊移送法辦，他辯稱沒出手打人，高雄高分院依違反職役職責罪罪判楊男6月徒刑，得易科罰金。

紐約男出售美軍2000萬元仿冒品遭起訴

台灣軍官著制式迷彩服赴美參訓

帶學妹進寢室！士官長付41萬封口費跪了

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

快訊／韓國藝人被經紀人強拍裸照與影片

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡」

喬爸被轟靠女兒賺錢！喬喬工作內容曝光

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

貧民窟妹嫁有錢人！婚後8天驚覺遭騙

零負評女星宿醉直播讓900萬業配飛了

一吃牛肉片「爆衰3天」八爺託夢敲醒

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

Uber條款將上路！小黃讚這是正確作法

夢多爆穩交「小13歲混血辣模」同居ing

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面