阿伯珍藏軍服超過60年！臂章階級「三粗三細」曝光　大家驚了　　

▲阿伯珍藏軍服超過60年，臂章階級意外引起網友討論。（圖／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

有男網友在臉書貼出數張照片，表示老伯伯一件軍服保存超過一甲子，但他不清楚臂章上的軍階，希望專業網友幫忙解惑。沒想到文章一出，答案眾說紛紜，直到有網友貼出軍階表，真相才豁然開朗。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出3張照片，從中可見老伯伯身著軍裝，英姿挺拔，而且軍服上還繡著斑駁的臂章，但卻是60年代早期的軍階配置，讓他難以判斷是什麼階級，「求解誰知道這個老杯杯是什麼軍職退伍的，一件軍服可以保存超過一甲子。」

許多網友看完後，紛紛留言表示，「軍服對那些老兵來說是一種榮耀所以才會特別保存」、「這些都是真英雄」、「這樣打過仗的老兵才該領終身俸」、「可以站三七步叫你立正的階級」、「搞不好星星都得叫他學長。」

第一時間有人指稱，「三粗三細特級士官長，二戰過後的職稱」、「一等士官長，頂天老頭」、「有勳章的士官長現在，很多將軍應該都沒有那勳章了吧」、「這個稱為一級士官長，以前當兵時見過，在民國73年時這些老士官長已經全面退伍。」

不過，隨後有網友貼出早期的軍階表指正，「這是上士臂章啦！士官長是紅底的，那個年代稱『紅標』」、「應該是封頂的上士」、「舊型上士」、「這是早期臂章，士官長是紅標」，讓不少人紛紛直呼「長知識了」，掀起熱議。

▼有網友翻出士官臂章沿革的軍階對照表，指老伯退伍時應該是上士。