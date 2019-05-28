7成應屆畢業生月薪少於2萬7！　拒絕與企業簽約「關鍵原因」曝光

▲7成應屆畢業生的實際月薪與期望值有落差。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸招聘平台「智聯招聘」27日發布2019年大學生求職指南。內容顯示，今年的應屆畢業生期望月薪落在6000-7999元（台幣約2.7萬-3.6萬），不過卻有高達7成的應屆畢業生與公司實際簽約的月薪不到6000元（台幣約2.7萬），與自身的期望有所落差。

根據研究調查指出，今年7成的應屆畢業生簽約月薪在6000元以內（台幣約2.7萬）；其中4000元以下（台幣約1.8萬）就佔了35.77%，與2018年簽約月薪不足4000元（台幣約1.8萬）的佔比62.12%相比，雖然減少了不少，但所期望的薪資仍然和現實存在偏差。

▲2018-2019畢業生實際月薪與期望月薪統計表。（圖／翻攝智聯招聘，下同）

內容顯示，今年畢業生與公司的簽約率比去年同期有小幅上升的情況；至於其他尚未簽約的原因包括工作內容不喜歡、地點不佳、待遇未達期望值、離畢業還早等等；其中「薪水待遇未達到期望值」是毀約的首要因素，佔比為38.23%。此為，位居第二、第三則是「職位／工作內容不喜歡」和「離畢業還早，有機會拿到更好的offer」，佔比分別為35.59%和31.36%。

▲2019應屆畢業生尚未與公司簽約的原因。

另外，調查結果也指出，今年應屆畢業生期望就業地比例最高的依舊是新一線城市（成都、杭州、重慶、昆明），佔比44.18%，這也代表，生活成本較低、就業機會不斷釋放的新一線城市最受畢業生的青睞。除此之外，一線城市（北上廣深）的吸引力也不斷上升，依然是年輕人追逐夢想的主要戰場。

應屆畢業生月薪話題曝光，許多網友紛紛留言，「畢業生6000（人民幣，下同）已經算高了」、「我去年畢業的時候也才3000」、「工作兩年了也沒到6000」、「除了技術流高一些，其它的真不高」、「一名基層醫護人員表示只有兩千多...難以想像吧...」。