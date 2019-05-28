福建舉辦台籍畢業生招聘會　130用人單位釋出共2147職缺

▲福建舉辦高校台籍畢業生招聘會。（圖／翻攝主辦單位，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省福州市26日舉辦「築夢第一家園．2019年高校台籍畢業生專場招聘會」，共有130多家福建用人單位報名參加，對台籍學生及台灣青年提供2147個職缺。

應聘當日，有許多福建省，以及浙江、江蘇等周邊省份的應屆台籍畢業生前來求職，不少有意赴陸發展的台灣青年也來到會場尋找機會，還有一些已經在大陸就業、創業的台灣人，特別過來幫朋友看看。

參加活動的應屆畢業生主要來自廈門大學、浙江大學、福州大學、福建師範大學、東南大學、華僑大學、福建中醫藥大學、集美大學、南京中醫藥大學、南京師範大學、蘇州大學等。

用人單位方面，以在福建的國企、上市公司、院校、醫院為主，類型涵蓋管理、金融、文化體育教育、市場營銷、電子訊息、臨床醫學、口腔醫學等，包含寧德時代新能源、廈門港務、廈門國貿、海峽銀行等知名公司。

另外，招聘條件中的學歷要求都在本科（大學）及以上，其中碩士研究生以上的需求更有396人，部份職位的月薪則高達30000元人民幣。

福建省人民政府台港澳事務辦公室經濟處處長魏明蒂表示，繼上個月海峽人才網「築夢第一家園．台灣青年就業廣場」專區上線開通後，福建又策劃此次招聘會，線上與線下雙管齊下，是建設「台胞台企登陸的第一家園」的一個有益嘗試。