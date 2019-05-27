陸生碩博士放榜71校1440人錄取率96%　台大162人最高

▲108年度陸生來台就讀碩博士班放榜，台大錄取最多，達162人。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

108學年度陸生來台就讀碩博士班今（27日）放榜，陸生聯招會公布相關資訊，發現今年有71所學校錄取1440名學生，這和去年相比，增加了115名，招生率達到96%，打破開辦9年以來最高紀錄，而錄取最多陸生的大學為國立台灣大學。

陸生聯招會公布相關的招生資訊，包括了博士班53校、錄取361名，碩士班64校，共錄取1079名，人數比起去年多了83名。以各學校錄取生人數來看，第一名是國立台灣大學，錄取學生達162名，政大有140名居次，第三名則為輔仁大學有105名學生。

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▲陸生申請台灣碩博士班，錄取最高的是台灣大學，碩士有148名、博士14名。（圖／教育部提供）

今年在台灣就讀學士班（包括了二年制學士班）的陸籍畢業生達到2217人，有830人報名碩士班，錄取560人。主辦學校南台科技大學盧燈茂校長表示，學士班應屆畢業的陸生人數，自明年起雖逐年遞減，但大陸地區本科學歷的報名人數持續增加，因此碩士班報名人數預計還會持續增加。

統計今年碩、博士班錄取陸生，從福建師範大學畢業的有62人，其次是福州大學58人、銘傳大學53人、文化大學36人、中原大學33人、淡江大學33人、東海大學30人、輔仁大學25人、廈門大學25人、靜宜大學23人和義守大學23人。

至於陸生錄取校系學類分類，以管理及行政學類112人最多，其次是軟體及應用的開發與分析學類101人、時尚、室內設計及工業設計學類96人、金融、銀行業及保險學類72人、電機與電子工程學類71人、新聞學及傳播相關學類61人、試聽技術及媒體製作學類58人、本國語文學學類57人、教育學學類53人、建築學及城鎮規劃學類51人、法律學類45人。