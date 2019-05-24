家人出車禍…她看現場照見「一雙白鞋」　網調亮嚇壞：好像七爺

▲原PO覺得照片怪怪的。（圖／翻攝自靈異公社）

生活中心／綜合報導

有網友在臉書透露，在母親節前老公的二姐和二姐大兒子出車禍，而從好心人士提供的行車紀錄器來看，車禍現場似乎出現一個詭異人影，「我本身看到照片時，全身不舒服」。不少人看完後紛紛表示，也覺得毛毛的，「調亮後很清楚」’「好像七爺跟八爺」。

原PO在《靈異公社》指出，據說發生當時，二姑當場沒有呼吸心跳，是有人在現場幫忙急救才救回來，不過也是昏迷兩天，還開腦放腦壓檢測器，所幸現在已經平安出院回家，只是在釐清肇責時，從好心人提供的行車紀錄器畫面中，發現一些奇怪的地方，只好上傳問網友意見「是我們自己想太多嗎？」

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▲網友將照片調亮。（圖／翻攝自靈異公社）

從曝光的照片可見，橘圈處很明顯的能看出來有一雙腿、著白鞋，不過上半身不太清楚，「用APP調亮看不到上半身，我不敢儲存」、「黑色高帽，看起來像七爺」、「看起來像七爺八爺跟一個鬼魂」、「看了麻麻的」，另外有人說，「可能是二姑的大兒子」；原PO則回「那時候兩個人都在地上」。

不過也有人讓原PO放寬心，「人吧！沒聽過阿飄會穿白布鞋的」、「一個女生啊～臉看右邊，是對方車子主人吧！不要想太多」、「如不放心，到廟宇拜拜，祈求平安」、「我怎麼看都是一個人抱著安全帽打電話...有沒有上面說的這麼玄...」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自靈異公社）