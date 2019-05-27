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月薪3萬給1萬家用　他嗆孕妻：就不能省點嗎？孩子出生我要花多少錢

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▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲有網友認為，女人懷孕狀況不同，有人活蹦亂跳，可以正常工作到待產，但有些人就比較辛苦，各種不適症狀都有。（圖／示意照／翻攝免費圖庫LibreStock）

網搜小組／綜合報導

一名人夫表示，月賺3萬多，每個月給懷孕在家的妻子1萬元還不夠，「身在福中不知福的女人！還想要我給妳一個婚禮？！先做好媳婦的本分吧！」許多網友看完砲轟，「給不了女方一個家，你在靠北什麼？讓人穿不了婚紗！憑什麼脱人衣服？」還有人提出4點建議，「跟婆婆的問題，通常是先生要去溝通協調，不是只要太太讓。」

原PO近日匿名投稿「靠北老婆」臉書粉絲團說，老婆因孕期不適辭掉工作在家休養，都已讓她待在家，「還能養出一身病痛？真的很累，每個月給她1萬塊還不夠，家用跟我們平常零用錢煮菜吃飯是要用到多少錢！我也才賺3萬多而已，就不能省一點嗎？」

請繼續往下閱讀...

「孩子出生那要花我多少錢？搞不懂欸，懷孕才5個月整天喊腰疼睡不好」，原PO表示，妻子說腰疼走不了太多路，讓他休假想出去玩都無法；還有他媽媽平常是愛管事、講話「G8」了一點，讓一下老人家會怎樣？她畢竟50多歲了，是有幾年能活？

▼原PO被網友砲轟，月賺3萬多憑什麼讓人家懷孕。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼懷孕,夫妻,生育。（圖／pixabay）

原PO繼續抱怨，家中又不用老婆繳房租，「那做家事、洗洗衣、做做飯、照顧貓狗不是理所應當的嗎？都是我們家的人了，整天吵想回娘家，車費不用錢喔？身在福中不知福的女人！還想要我給妳一個婚禮？！先做好媳婦的本分吧！」

對此，許多網友看完留言，「只給1萬多元，敢拿出來說嘴」、「3萬多憑什麼讓人家懷孕啊」、「那你有做好當老公的本分嗎？是誰讓她懷孕的？爽的時候怎麼不說，現在才來說」。

有人語重心長提出4點建議，第一，錢不夠用的情況下別生孩子；第二，女人懷孕狀況不同，有人活蹦亂跳，可以正常工作到待產，但有些人就比較辛苦，各種不適症狀都有，「不知道你太太是哪種，如果是後者，希望你能善待，不要口出惡言。」

該網友認為，第三，跟婆婆的問題，通常是先生要去溝通協調，不是只要太太讓，「那你怎麼不去住太太家，你脾氣好你來讓啊」；第四，不就是因為在你家過得不快樂，才會想要回娘家，居然連太太回娘家的錢都出不起，「這娘家是在歐洲？還是你太不爭氣。」

▼原PO發文截圖。（圖／翻攝「靠北老婆」臉書粉絲團）

（圖／翻攝「靠北老婆」臉書粉絲團）

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關鍵字：懷孕,靠北老婆

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