影／鏡頭對準黑裙底！噁男搭車「左右30度」猛晃手機偷拍　過程全錄下

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記者朱世凱／綜合報導

有網友在微博爆料，四川成都有一名中年男子25日在乘搭地鐵時，竟然直接將手機對準女乘客的裙底偷拍，而且偷拍次數不只一次，直到對方坐下來後，他才假裝若無其事地把手機夾在二郎腿底下。噁男自以為神不知鬼不覺，但整段犯案過程卻早已被對座乘客錄下，網友看完後都直呼「這真的太囂張了！」

▼噁男用手機偷拍的過程全被對座乘客錄下。（圖／翻攝自新京報）

綜合陸媒報導，事發在成都地鐵2號線，列車是由犀浦站開往龍泉驛站；從影像可見，一名身著白色襯衫、米色長褲的中年男子，坐在座位上不斷看向右前方的黑裙女子，並且將拿著手機的右手放在膝蓋上，「左右30度」來回猛晃，目的就是要將鏡頭對準女子裙底偷拍。

▼男子故意將手機左右晃動，藉機將鏡頭對準女性裙底。（圖／翻攝自新京報）

在短短幾秒之內，噁男便已偷拍至少3次，直到女子坐在他身邊的空位時，他才假裝沒事一樣，趕緊把手機夾在「二郎腿」底下。警方通報指出，在接獲民眾檢舉後，便立刻逮捕到了犯案的56歲常姓男子，目前他已被處以行政拘留7日和罰款500元人民幣（約新台幣2200元）的處罰。

網友看完後都相當氣憤地在底下留言，「懲罰這麼輕，難怪變態事件常常發生」、「7天後又是一條好漢」、「裙底到底有什麼好看的？」、「老不休耶」、「已經氣到不知道該罵什麼了」、「支持化學閹割」、「是不是未來該設立女性專屬車廂啊？」。