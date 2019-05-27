2歲以下別玩手機！20年後「50萬人可能失明」…國人使用手機時間曝光

▲2歲以下兒童最好不要接觸電子螢幕。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

手機在人們生活中已經成為一個不可或缺的東西，不過世界衛生組織（WHO）日前發布指南，建議2歲以下孩童不要接觸電子螢幕，甚至將「電玩失調現象」列為精神疾病，代表類似情況已經達到一定的嚴重性。據調查，國內高達3成5的高三學生近視超過500度，而20年後將有50至55萬人因青光眼、白內障等原因面臨失明風險。

根據《聯合報》報導，世界衛生大會（WHA）一委員會25日決定，將電玩失調現象在新版國際疾病分類標準中，列為精神疾病，且其發布的指南也建議「2歲以下孩童不要接觸電子螢幕」。

請繼續往下閱讀...

▲手機、電腦；電視，已經占據人們視線許多時間。（圖／記者趙于婷攝）

預測機構Zenith認為，人們自2019年起使用網路的時間會超越電視；國內眼科醫學會調查也指出，國人每天使用手機時間為9.4小時，等於除了睡覺時間以外，清醒中的一半時間都盯著電子螢幕。

根據調查，國內3成5的高三學生近視超過500度，而20年後因黃斑部病變、青光眼、白內障、視網膜剝離等面臨失明風險人口，將達50萬到55萬人。面臨「新的困擾」，監察委員江綺雯啟動「兒童近視問題嚴重」調查案，要求衛福部及教育部改進，除了訂定散瞳驗光給付等方法，還要求開徵「3C健康捐」，作為兒童視力保健經費來源。