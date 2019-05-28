蔡英文上任首次戰備道操演　愛國者飛彈、改良F16V全進駐

▲蔡英文出席彰化戰備道起降實兵操演。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

國軍漢光35號演習28日一早，展開總統蔡英文上任後，首度演練戰備跑道起降，備受矚目的是，完成改良的F-16V戰機，首次在去年交機後，在國軍公開演訓中登場。

蔡英文27日晚間夜宿台中的清泉岡機場，一早就驅車前往戰備道現場視導國軍操演狀況，這是她上任以來，國軍首次的戰備道操演，上一次得追溯到103年民雄戰備道起降。

▼彰化戰備道起降實兵操演，幻象2000操演。（圖／攝影中心攝）



▼彰化戰備道起降實兵操演，IDF操演。（圖／攝影中心攝）



在本次操演上，空軍三型主力戰機（F-16、經國號、幻象2000）與E-2空中預警機各一架，降落在彰化花壇、秀水路段的中山高速公路；在加油掛彈之後再度起飛。

操演課目是，操演台海發生戰爭，各機場跑道遭到共軍飛彈損毀，國軍在高速公路開臨時跑道，給各式戰機進行加油掛彈工作。在本次掛載彈藥上，經國號掛Mk.82炸彈、F-16掛魚叉攻船飛彈，幻象戰機掛雲母與魔法二種飛彈。

另外，操演現場空軍防砲單位，也安排愛國者二、三型飛彈，以及機場防空用的天兵雷達、35公釐快砲、麻雀飛彈；而陸軍裝甲部隊，也安排雲豹裝甲車登場。

▼彰化戰備道起降實兵操演，F16操演。（圖／攝影中心攝）

