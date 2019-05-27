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網路溫度計／郭台銘正評最高！蔡英文、賴清德負評同分

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▲▼政治人物網路聲量前5名。（取自網路溫度計）

▲政治人物網路聲量前5名。（取自網路溫度計）

政治中心／綜合報導

藍綠總統初選競爭激烈，根據「網路溫度計」從去年11月26日截至今年5月25日的統計，在網路聲量前5名的政治人物中，投入國民黨初選的鴻海董事長郭台銘負評28%為最低，其次依序為高雄市長韓國瑜的33%、台北市長柯文哲的37%、總統蔡英文和前行政院長賴清德的負面評價皆為39%。

根據統計，在正面評價部分，第一名為郭台銘的21%，接著依序為韓國瑜的20%、柯文哲19%、蔡英文和賴清德皆為18%。

在網路聲量排名部分，韓國瑜雖近日聲量下滑，但仍維持第1名，蔡英文近日上升到第2名，而台北市長柯文哲則下降1名至第3名。原本上個月還在第19名的鴻海董事長郭台銘，竟竄升到第4名，前行政院長賴清德則是第5名。

韓國瑜至今仍然是政治人物網路聲量的第1名，雖然縣市長選舉期間的高峰已過，但平均每天仍有高達54708筆的網路聲量，其中最高峰在3月28日香港行帶回53億合作備忘錄、前總統陳水扁在臉書影片大罵韓國瑜當總統大家一起死，都有18萬的討論聲量；而4月23日發表五點聲明也有高達16萬的網路聲量。

至於上個月才列入百大政治人物名單的郭台銘，從4月17日宣布參加國民黨初選後就創造將近17萬的網路聲量高峰，立刻擠進第19名，之後透過臉書直播、下鄉、幫記者綁鞋帶等持續創造網路討論量攀升至第4名。

新北市前市長朱立倫也因為臉書直播、積極展開選舉活動，從14名攀升至第9名。而民進黨蔡賴初選競爭激烈，行政院前院長賴清德也從第10名進步到第5名。從第3名攀升至第2名的蔡英文總統，則是在2019元旦開始大幅改變社群操作，反擊習近平一國兩制、九二共識。而在宣布跟賴清德競爭民進黨總統初選後，更是不斷透過網紅合作來創造網路社群話題。

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關鍵字：網路聲量,蔡英文,韓國瑜,賴清德,柯文哲,郭台銘

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