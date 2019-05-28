視導四型戰機戰備道起降　蔡英文讚：可恃戰力！可信賴的國防

▲蔡英文出席彰化戰備道起降實兵操演。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

國軍「漢光35號」實兵演練，28日一早在彰化進行戰備道起降操演。對此，身為三軍統帥的總統蔡英文親臨視導，在發表演說時表示，操演是複雜且極具挑戰性的任務，不過大家齊心協力成功達成預期目標，這是國軍可恃戰力，以及可以信賴的國防。

蔡英文27日晚間夜宿台中的清泉岡機場，一早就前往戰備道現場視導國軍操演狀況，這是她上任以來，國軍首次的戰備道操演，上一次得追溯到103年民雄戰備道起降。

在本次操演上，空軍三型主力戰機（F-16、經國號、幻象2000）與E-2空中預警機各一架，降落在彰化花壇、秀水路段的中山高速公路；在加油掛彈之後再度起飛。

操演課目是，操演台海發生戰爭，各機場跑道遭到共軍飛彈損毀，國軍在高速公路開臨時跑道，給各式戰機進行加油掛彈工作。在本次掛載彈藥上，經國號掛Mk.82炸彈、F-16掛魚叉攻船飛彈，幻象戰機掛雲母與魔法二種飛彈。

除了四型機的起降操演之外，這次軍方也安排黑鷹、AH-1W、CH-47SD、OH-58D、紅雀無人機直升機投入演訓，擔任偵監任務；此外，愛國者二型、三型、天兵防空系統、雲豹裝甲車也負責警戒。

▼蔡英文出席彰化戰備道起降實兵操演。（圖／攝影中心攝）



在操演告一段落，蔡英文發表簡短談話時表示，「戰備跑道起降」演練就是要驗證，在基地跑滑道受損時，仍然能夠運用民、物力動員機制，立即將高速公路轉換為戰備跑道，來執行空軍戰機起降任務，確保制空戰力。



蔡英文認為，這就是全民國防真正的意義，國軍肩負保衛台灣人民的任務，而人民和其他部會，則會全力支援國軍執行任務。



在「聯合作戰演練」方面，蔡英文表示，陸軍出動直升機來確保戰備跑道的安全，而當戰機完成整備、再度起飛後，就能充分用火力支援陸、海軍的反擊，達到濱海決勝、灘岸殲敵的目的。



另外，蔡英文指出，在空軍戰機落地後的緊急整備，油料、彈藥的運補和裝填，也需要非常專業的地勤人員，在最短的時間內盡力達成任務。



蔡英文表示，「戰備跑道起降」演練，就是這麼一個複雜且極具挑戰性的任務，但在大家齊心協力下，成功地達成預期目標，「這是我們國軍可恃的戰力，這是我們可以信賴的國防。」



對於國際情勢急遽變化，蔡英文表示，國家安全也面臨更複雜的挑戰，不論是中共的遠海長航訓練，或者是共機繞台，都對區域和平及穩定，造成了一定程度的威脅，更應該要保持高度的警戒。



蔡英文最後強調，在這條道路上，一定會遇到許多困難和挑戰。但是這些絕對不會動搖我們「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」的決心。

▼彰化戰備道起降實兵操演，OH-58D戰搜直升機操演。（圖／攝影中心攝）

