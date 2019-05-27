台老人多骨質疏鬆！媽主張應主動讓座　師：怕跌倒去搭小黃...網戰翻

▲公車博愛座。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽昨日在臉書發文，抱怨孩子學校的老師對於「讓座議題」的發言似乎有些失當，怕會影響底下一群十幾歲、還在建立正確觀念的孩子們。不過貼文一出也掀起諸多網友論戰，不少人認為老師沒說錯，但也有人覺得老師沒同理心。

「我要抱怨我家小蘿蔔頭學校的老師！」一位媽媽日前在臉書「爆怨公社」和孩子討論讓座議題時，她認為台灣老人普遍都有骨質疏鬆的問題，以孩子的舅婆為例，對方只是走路不小心拐到腳就骨折了，當時的年紀也才60歲，「更不要說一般老人了骨質疏鬆的狀況了！」

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沒想到孩子接下來卻說，學校老師表示「骨質疏鬆又不是我們造成的，也不是我們叫他來搭大眾交通運輸工具的，如果他擔心沒站好跌倒造成骨折的話，他可以去搭計程車！」

這番話讓媽媽驚呆了，她認為會搭大眾運輸工具的人有兩種，一種是為了環保，一種是為了省錢，「今天如果是要沒錢的老人去搭計程車，那麼你乾脆叫那老人在家別出門好了！現在是怎樣？窮人就該死是不是？」

▲許多老人都有行動不便的問題。（圖／pixabay）

原po認為老師的邏輯實在有失妥當，「如果搭大眾運輸工具的老人是你這老師的祖父母，你這老師還會講相同的話嗎？」她也認為，照老師的邏輯走下去的話，如果在路上看到有人遇車禍倒在路上，是否也不用幫忙叫救護車，「又不是我們叫車禍受傷的人走這條路，也不是我們去撞他的，車禍又不是我們造成的！」

原po表示，如果社會上的每個人都抱持這種自掃門前雪的心態，那麼這個社會真的會很冷漠無情。

貼文一出掀起一陣熱議，部分網友也認為老師這樣說是在誤人子弟，「當這名老師老的時候，心境就不同了」、「基於同理心呢？以為每個人坐得起計程車嗎？」、「有上公民課沒上道德課的老師」。

▲博愛座曾引發多起讓座爭議，日前也有人提出「廢除博愛座」的訴求。（圖／台北捷運公司提供）

不過也有人持不同看法，認為老師理論上沒錯，只是表述太直白了，「現在社會的狀況本來就要先照顧好保護好自己，再去看狀況幫忙別人」、「我覺得博愛座就是一種道德綁架」、「如果對方真的有需要可以主動開口」、「今天不想讓座，別人要求我我有權利說不要」。

也有人認為如果孩子所傳達的原意沒錯，建議老師換個說法，告訴孩子「讓座是美德不是義務」，而且每個有需要的人都可以坐博愛座，沒有限制特定族群，被讓座者也不要把別人的善意視為理所當然。

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