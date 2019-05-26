獨／愛心領養20浪狗竟全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出驚人骨骸　

▲警方持續偵查浪狗下落，邱姓叔姪終於坦承將狗狗以每隻300元為代價，交予台中市莊男住處。（圖／苗栗縣警察局通霄分局）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮一對邱姓叔姪利用毛小孩的認養程序漏洞，2018年間向新竹、苗栗動保所認養20餘隻浪浪，再將浪浪賣給移工宰殺。由於愛犬人士察覺有異，與警方合力追查，發現邱姓叔姪涉嫌每隻2、300元賣給移工，毛小孩遭宰殺後烹煮，被吃得只剩頭頭，相當殘忍。苗栗地檢認事證明確，依違反動保法起訴邱姓叔姪以及越籍移工。

整起殺狗事件，要從2018年2月說起，當時新竹市的浪浪志工丸子，於2月份見到邱姓叔姪從新竹市動保所領養走3隻浪浪。3月間，丸子卻看見網友po文，苗栗一對叔姪利用捕獸夾抓狗，照片中的背影竟與該叔姪非常相像，丸子積極追查下竟發現，邱姓叔姪名下還領養了17隻浪浪。

最恐怖的是，邱姓叔姪名下的浪浪，已有部分顯示「遺失」，丸子趕緊向新竹市動保所報告此事，經動保所人員到現場才發現，「20隻浪浪全部失蹤！」，邱姓叔姪向動保所人員表示，因雞舍消毒，消毒水灑到浪浪身上，導致浪浪不幸死亡。邱姓叔姪表示，死亡的浪浪，依傳統習俗丟到水溝裡「放水流」。雖然明知有疑慮，但因苦無證據，無法證明狗兒遭到故意虐待殺害，最後只能依照《動保法》開罰3萬元。

▲警方查獲遭割斷的犬隻項圈，其中有領養時狗兒配戴的項圈。

由於邱姓叔姪無法交代清楚浪浪流向，因此通宵分局特別成立「護犬專案」，經過數月調查，將2018年初至3月間領養的20隻浪浪紀錄加以分析，配合調閱監視器影像比對、通聯記錄等，終於發現邱姓叔姪將浪浪們送往台中大甲莊男住處。

警方調查發現，只要被送入住宅內的浪浪，就沒有再出來過，經搜索後，果然在一處空屋發現殘缺的浪浪身軀、毛髮以及領養項圈，經DNA比對確定符合，而叔侄領養黑狗時項圈上的綠色尼龍繩則是破案關鍵。警方表示，「進入查看就聞到一股惡臭味，牆上還有噴濺血跡，沿著臭味尋找，從屋內挖出狗的頭顱和腿骨。」

邱姓叔姪坦承於苑裡漁港附近的防風林設陷阱抓狗，不過2人表示，當時被一名婦人撞見，婦人告知「不能抓狗」，於是兩人便將陷阱解開，由於檢察官調查相關證據，無法證明被陷阱夾夾住的浪浪有肢體殘缺或重要器官喪失，因此作出不起訴處分。

另殘忍殺狗部分，邱姓叔坦承將領養來的浪浪，以每隻2、300元的代價販售給莊男，但卻辯稱不知情莊男與越級移工殺狗，而警方搜索也發現鍋、碗、浪浪屍體、項圈等證物，且經DNA比對證實為領養之浪浪，因此，苗栗地檢依違反動保法，對邱姓叔、莊男、越籍移工3人提起公訴。

愛狗人丸子表示，司法院應嚴懲加重刑罰，使其案件成為宣導教材，以儆效尤！勞動部研擬更有效的宣導方式，避免外籍移工觸犯我國動保法，也期待未來中央政府持續監督地方落實法規，達到「有效率的討論，有效率的執行」。如果改革需要犧牲，希望遭宰殺的20隻浪浪與捕獸夾捕到的10隻浪浪的犧牲能換取未來數不清流浪動物的光明前景。得知涉案等人遭提起公訴，丸子也表示，目前只是起訴還未判刑，雖然不知道最後結果，不過仍希望司法還給浪浪們一個公道。

▲丸子多次為浪浪遭宰殺前往立法院請命。（圖／丸子提供，下同）

▲日前愛狗人發起活動，希望政府能正視移工殺貓狗事件。





