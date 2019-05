為了拍海邊照！女大生跨越石牆跌落30米　卡樹2小時死亡

▲凱西。(圖/翻攝自臉書/Devon Haskins)



國際中心/綜合報導

美國奧勒岡州立大學(OSU)21歲女大生凱西(Michelle Casey)日前登山時,為了拍攝底下美麗的海岸景觀,不慎從30公尺高的地方摔落,送醫後不治身亡。她生前曾簽署文件同意捐贈器官,她的家人表示,如今這個舉動救了兩個生命。

CNN報導,根據奧勒岡州提拉木克縣(Tillamook County)警長辦公室的說法,凱西當時在Neahkahnie山上拍照,想捕捉壯麗的海岸風景,卻不小心滑倒並從高處摔落。她的男友表示,凱西跌落在一棵樹上,使得她無法落入太平洋。

