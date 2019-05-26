蘇啟誠案監院糾正外交部　謝長廷：從來沒有拒絕回台灣

▲謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／福島報導

2018年9月燕子颱風侵襲關西機場，因台灣旅客疏散不即導致不少人受困該區域，導致台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生；監察院經調查後，日前糾正外交部，而立院國民黨團則是召開「外交官之死、外交部之恥」記者會，要求駐日代表謝長廷應回台說明真相。

對此，陪同台北市長柯文哲訪日的謝長廷，經過2天候仍不願多做回應，僅表示，「從來沒有拒絕回台」、「他們（國民黨立委）也從來沒有來找過」。

柯文哲訪日行4天，謝長廷就大方陪了2天半，與柯文哲間的互動良好，甚至還會在媒體聯訪時插上幾句話幫柯解圍。但談起監察院糾正外交部一事，謝長廷則馬上「武裝」，閉口不談該議題。

謝長廷23日陪同柯文哲出席在富山舉辦的台日觀光論壇，當時被問到監察院糾正外交部一事時表示，「很抱歉啦，我也有答應駐日的記者我對這問題暫時都不會答，暫時啦，柯市長在的時候我都不會答」；他強調，如果要回答的話一定會詳細回答，「今天不回答，2、3天內跟你回答。」

在26日柯文哲訪日行的最後一天，記者再問到謝長廷該事時，他表示，你們問柯市長訪問我可以答，但是監察院的事情我有講說他回去我再答，因為這樣會轉移焦點。