影／過來人感嘆？柯文哲羨慕日本中央、地方關係好

記者陳家祥／福島報導

柯文哲26日一早先與宮城縣氣仙沼市長進行早餐會，接著拜會石卷市長聽取311災後重建簡報後，在石卷市長的帶領下參觀日和山公園。對於在聽取簡報過程中突然發問日本地方首長的任期時間、中央地方如何合作，柯文哲說，文官制度穩固，不會因為政務官的更迭導致施政方向丕變：另外，日北辦事有板有眼，相當有次序，「比我們好的。」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲26日上午聽取311災後重建簡報時，特別問石卷市長的任期長度，最後得知該市長已經連任第3屆，當年2011年發生311震災時才上任第2年，一路帶領石卷市投入災後重建至今，讓柯文哲大為感嘆。

「311大地震後這種大規模的都市重建，這的確是我們過去沒有去思考的。」柯文哲說，有交代消防局跟都發局，要有一個專案小組，日本跟台灣不管政治、經濟、文化、社會，很多模式都很接近，可是又比台灣先進一點，所以是很好的學習對象。

▲柯文哲訪日拜會不少地方首長，對於日本良好的中央、地方互動相當感慨。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲強調，不是對台灣的任期制很有意見，但如果這樣的話文官制度要確認，文官制度的穩固，不會說因為政務官的更改，「像這重建計畫動不動就10年為期，如果像我們常常因為政策大轉彎，遇到這種要大規模重建的就完蛋了。」

至於會不會考慮更改任期制？柯文哲說，每個國家有他的優點、缺點，「我們保留我們的優點，但是缺點要設法避免，我覺得台灣的文官制度真的要重建。」

另外，還特別詢問到中央地方如何合作一事，柯文哲笑說，石卷市長報到一半就知道，這超越一個城市能夠承擔的範圍，規模太大，而且經費預算絕對不是市府編的預算，「一聽幾公頃的都市重建，這哪裡是一個這種城市的市長可以決定，這一定是有中央跟地方合作，包括預算人員編制。」

媒體追問，是不是認為日本中央地方合作比台灣好？柯文哲說，自己是外科醫生，結果決定論，「你看他們有板有眼、相當有次序，比我們好的」；他也笑說，日本沒有統獨的問題。

