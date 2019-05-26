6月雙城論壇答兩岸考題　柯文哲：考試不讀書成績不會好

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／福島報導

台北市長柯文哲訪日之旅將在26日結束，接下來還有預計在6月底舉行的台北上海雙城論壇，被形容為下一張準備完成的「考卷」。對此，柯文哲說，說到考試就是我們的專長，「就是說，每次都很認真準備，還是這樣，所有考卷都要認真準備，不管你多聰明，你不讀書成績還是不會好的。」

記者追問，近來大力批評總統蔡英文「抗中」，是否就是針對大陸方面考題的一種解題？對此，柯文哲否認，強調還是結果決定論，「其實我到覺得這樣，不一定一次就會做對，但是就一直修改，後來發現有的事情很難修改，所以老實講我每天都在學習，這如果重來一遍要怎麼做。」

而外傳柯能不會去雙城論壇，改由副市長鄧家基出席，柯文哲說，今年雙城論壇進入第11屆，原則上是能舉辦就舉辦，但一樣有基本原則，「對等尊嚴、增進交流、增加善意」，反正過去4年都這樣講，今年還是一樣，國家戰略不會輕易改變。

媒體追問，如果大陸方面繼續施加壓力的話該如何應對？柯文哲說似乎還沒有答案，表示人活在世界上哪一天沒有壓力，現在有壓力難道以前沒有壓力？「我跟你講，2017要辦世大運那才是一個頭兩個大，但是這樣，就一關一關過。」

另外，外交部日前宣布，「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，媒體問到是否蔡政府又更靠攏美國？柯文哲說，「不是啦，美國要給我們我們不能說no，我們就笑納。」