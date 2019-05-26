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觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

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▲▼柯文哲吃核食。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲吃核食。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲25日結束東京行程後，接著便驅車趕赴福島縣考察311大地震的災後復原；過程中，柯文哲都受到日方熱情歡迎，抵達南相馬市時，對方拿出布條、列隊迎接，接著晚上宮城縣知事宴請訪問團時更是慎重，還請來表演團隊共同迎接，高呼「台灣日本一起加油」，讓柯文哲感受到滿滿熱情。

市府幕僚分析，台北市長的地位相當於日本的東京都知事，過去很少會有首都市長到東北，因此日方格外感動，因此日方熱情全力接待，超過一般單純的市政交流程度；尤其日方也知道柯文哲很有可能成為未來的台灣領導人，因此對於柯的造訪都慎重接待。

2011年發生的311大地震重創日本東北，同時核災汙染也成為東北地區揮之不去的夢魘，讓正當起飛的東北觀光經濟一夕崩壞。如今8年已過，日本核災地區食物在努力之下已逐漸被各國接受，都有更細膩的檢驗標準、分項目開放，而非全面性的禁止進口。而台灣因公投通過而禁止日本核食，讓向來友好的台日經貿關係有了芥蒂，甚至還讓大陸「策略性」開放新瀉米進口，加深台日間的不滿。

柯文哲此行透過駐日代表謝長廷安排不少政要拜會行程，讓幾乎沒有外交資源的柯文哲，得以建立起初步的聯繫管道。就對外公開的行程部分，柯文哲此行見了5位眾議員，來到福島縣也見了核災區的南相馬市長、宮城縣知事等，都不約而同談到核食議題，不論明示暗示，都在對柯文哲傳達對於反核食公投的不滿。

▲▼東京電力廢爐資料館,柯文哲,福島核災。（圖／記者陳家祥攝）

核食議題打「科學牌」　柯文哲言論一致獲信任

幕僚表示，單就在核食的議題上，日本對於台灣國內的各政黨都有不同的想法。國民黨提起反核食公投，因此與日本的關係形同決裂，對國民黨相當的失望；而對民進黨，則是有期待落空甚至被欺騙之感，因為在核食公投前，綠營親日派信誓旦旦對日方表示不會通過，但最終結果如此，讓日本頗有被欺騙之感覺。

幕僚指出，目前日本最有期待的就是民進黨內的前行政院長賴清德，再來就是柯文哲。幕僚分析，儘管賴清德訪日後一連串挺核食開放的發言，確實有燃起日方的期待，但賴終究有民進黨籍的包袱，因此未來是否會兌現承諾日方態度保留。

至於柯文哲因為是素人關係，且在訪日前便不斷發表基於科學根據檢視核食的言論，基本上態度立場一貫，因此日方對於柯文哲較有信任感，抱有期待的程度甚至還超過賴清德。

由於日本目前最迫切解決的，就是希望台灣的反核食公投決議能夠有解禁的辦法，柯文哲在立場上傾向開放、但非任意放寬，需有科學數據證明的前提，都與日本方面的態度一致，這次以2020可能總統候選人的身分訪日，基本上有了不錯的收穫。
 

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